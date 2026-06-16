WTA16 июня 2026, 15:45 | Обновлено 16 июня 2026, 15:59
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Даяна Ястремская – Алисия Данди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Ноттингеме
16 июня 2026, 15:45 | Обновлено 16 июня 2026, 15:59
2348
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16 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 50) начнет выступления на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.
В первом раунде украинка сыграет против Алисии Данди (Великобритания, WTA 249). Поединок начнется ориентировочно в 14:30 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка во втором круге поборется с Татьяной Марией.
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Комментарии 18
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Жаль, хотілось побачити Буассон
Буассон знялась, надалі британка Дьюдні.
Є 1 сет!
Колего Пеклов?
Даянці треба фінал захищати, в онлайн рейтингу вона вже 65. Потрохи йде на дно киця
Даяна на траві виглядає досить потужно!
Яка майстерність у Даяни, вперше бачу таке, невже готується до циркових вистав?
Суперниця виглядає,як акторка комедійного жанру.
Даяна нарешті отримала суперницю яка їй "по зубах".
Проблем тут у Даї не буде. Але вони, ймовірно, почнуться вже за наступного матчу.. Подивимось, на траві вони ніби може.
Даяна швиденько подала, 5:4
У них теж де-які глядачі дивляться матч на халяву,стоячи у проході біля входу.
Показать Скрыть 1 ответ
Но початку зустрічі Дьюдені виглядала краще, а зараз багато помилок. Подивимось, як вона зараз подасть...Подала, 4:4
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Ребрейк у Даяни, 3:3 на її подачі
Хто така Додені? ITFниця, 178 см, заробила вже брейк у третьому сеті гри з Даяною
Хотілося б бачити Боїсон на траві.Не думаю,що зі зміною суперниці Даяні буде легче.
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