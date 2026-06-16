Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Даяна Ястремская – Алисия Данди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
16 июня 2026, 15:45 | Обновлено 16 июня 2026, 15:59
2348
17

Даяна Ястремская – Алисия Данди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Ноттингеме

16 июня 2026, 15:45 | Обновлено 16 июня 2026, 15:59
2348
17 Comments
Даяна Ястремская – Алисия Данди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

16 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 50) начнет выступления на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В первом раунде украинка сыграет против Алисии Данди (Великобритания, WTA 249). Поединок начнется ориентировочно в 14:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге поборется с Татьяной Марией.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Сестры Уильямс. Организаторы Уимблдона назвали первых обладателей wild card
Соперница Ястремской на старте WTA 250 в Ноттингеме снялась из-за травмы
Даяна Ястремская – Лоис Буассон. Прогноз на матч в Ноттингеме (отменен)
Даяна Ястремская смотреть онлайн WTA Ноттингем
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Бокс | 16 июня 2026, 07:15 2
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»

Боксер – о действиях рефери в поединке с Александром

Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Футбол | 16 июня 2026, 10:14 0
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Определился клуб Яремчука на следующий сезон

Футболист вернется в Грецию

Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Футбол | 16.06.2026, 10:10
Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Калинина проиграла финальный матч квалификации WTA 500 в Берлине
Теннис | 15.06.2026, 18:45
Калинина проиграла финальный матч квалификации WTA 500 в Берлине
Калинина проиграла финальный матч квалификации WTA 500 в Берлине
16 июня пройдет жеребьевка Q1 ЛЕ. У Динамо – 6 возможных соперников
Футбол | 16.06.2026, 09:40
16 июня пройдет жеребьевка Q1 ЛЕ. У Динамо – 6 возможных соперников
16 июня пройдет жеребьевка Q1 ЛЕ. У Динамо – 6 возможных соперников
Комментарии 18
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Жаль, хотілось побачити Буассон
Ответить
+4
Буассон знялась, надалі британка Дьюдні.
Ответить
+2
Є 1 сет!
Ответить
+1
Колего Пеклов?
Ответить
+1
Даянці треба фінал захищати, в онлайн рейтингу вона вже 65. Потрохи йде на дно киця  
Ответить
+1
Даяна на траві виглядає досить потужно! 
Ответить
0
Яка майстерність у Даяни, вперше бачу таке, невже готується до циркових вистав?
Ответить
0
Суперниця виглядає,як акторка комедійного жанру.
Ответить
0
Даяна нарешті отримала суперницю яка їй "по зубах".
Ответить
0
Проблем тут у Даї не буде. Але вони, ймовірно, почнуться вже за наступного матчу.. Подивимось, на траві вони ніби може.
Ответить
0
Даяна швиденько подала, 5:4
Ответить
0
У них теж де-які глядачі дивляться матч на халяву,стоячи у проході біля входу.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Но початку зустрічі Дьюдені виглядала краще, а зараз багато помилок. Подивимось, як вона зараз подасть...Подала, 4:4
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Ребрейк у Даяни, 3:3 на її подачі
Ответить
0
Хто така Додені? ITFниця, 178 см, заробила вже брейк у третьому сеті гри з Даяною
Ответить
0
Хотілося б бачити Боїсон на траві.Не думаю,що зі зміною суперниці Даяні буде легче.
Ответить
0
Популярные новости
Барселона подпишет контракт со звездным нападающим на 1 млрд евро
Барселона подпишет контракт со звездным нападающим на 1 млрд евро
14.06.2026, 21:14
Футбол
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
16.06.2026, 04:44 30
Бокс
Финал WTA 250 в Хертогенбосе не состоялся. 484-я ракетка выиграла трофей
Финал WTA 250 в Хертогенбосе не состоялся. 484-я ракетка выиграла трофей
14.06.2026, 16:09 7
Теннис
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
15.06.2026, 15:01 1
Футбол
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
15.06.2026, 09:17 5
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Испании
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Испании
15.06.2026, 06:15
Авто/мото
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
15.06.2026, 13:21 63
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем