Даяна Ястремская – Алисия Данди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Победительница поединка во втором круге поборется с Татьяной Марией.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

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В первом раунде украинка сыграет против Алисии Данди (Великобритания, WTA 249). Поединок начнется ориентировочно в 14:30 по Киеву.

16 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 50) начнет выступления на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

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