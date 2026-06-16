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Чемпионат мира
16 июня 2026, 09:03 | Обновлено 16 июня 2026, 09:04
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Австрия – Иордания

Встреча 1-го тура группы J начнется 16 июня в 07:00 по Киеву

16 июня 2026, 09:03 | Обновлено 16 июня 2026, 09:04
60
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Австрия – Иордания
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17 июня сборные Австрии и Иордании проведут матч первого тура группы J чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на арене Левайс Стэдиум в Санта-Кларе. Встреча начнется в 07:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете Австрия и Иордания сыграют вместе с командами Аргентины и Алжира.

Ранее сборные Австрии и Иордании ни разу не пересекались друг с другом.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Австрия – Иордания

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа J

Группа J Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Алжир 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 04:00 Аргентина - Алжир 0
2 Аргентина 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 04:00 Аргентина - Алжир 0
3 Австрия 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 07:00 Австрия - Иордания 0
4 Иордания 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 07:00 Австрия - Иордания 0
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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