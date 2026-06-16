17 июня сборные Австрии и Иордании проведут матч первого тура группы J чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на арене Левайс Стэдиум в Санта-Кларе. Встреча начнется в 07:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете Австрия и Иордания сыграют вместе с командами Аргентины и Алжира.

Ранее сборные Австрии и Иордании ни разу не пересекались друг с другом.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Австрия – Иордания

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа J