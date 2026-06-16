Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Австрия – Иордания
Встреча 1-го тура группы J начнется 16 июня в 07:00 по Киеву
17 июня сборные Австрии и Иордании проведут матч первого тура группы J чемпионата мира 2026.
Поединок пройдет на арене Левайс Стэдиум в Санта-Кларе. Встреча начнется в 07:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В одном квартете Австрия и Иордания сыграют вместе с командами Аргентины и Алжира.
Ранее сборные Австрии и Иордании ни разу не пересекались друг с другом.
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Австрия – Иордания
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа J
|Группа J
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Алжир
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 04:00 Аргентина - Алжир
|0
|2
|Аргентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 04:00 Аргентина - Алжир
|0
|3
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 07:00 Австрия - Иордания
|0
|4
|Иордания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 07:00 Австрия - Иордания
|0
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