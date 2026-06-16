Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Франция – Сенегал
Встреча первого тура группы I начнется 16 июня в 22:00 по Киеву
16 июня сборные Франции и Сенегал проведут матч первого тура группы G чемпионата мира 2026.
Поединок пройдет на арене Метлайф Стэдиум в Ист-Ратерфорде, Нью-Джерси. Встреча начнется в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В одном квартете французы и сенегальцы сыграют вместе с командами Норвегии и Ирака.
Ранее сборные Франци и Сенегала играли друг с другом только один раз – победа сенегальцев.
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Франция – Сенегал
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа I
|Группа I
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.06.26 22:00 Франция - Сенегал
|0
|2
|Ирак
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 01:00 Ирак - Норвегия
|0
|3
|Норвегия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 01:00 Ирак - Норвегия
|0
|4
|Сенегал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.06.26 22:00 Франция - Сенегал
|0
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