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Чемпионат мира
16 июня 2026, 07:27 | Обновлено 16 июня 2026, 07:33
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0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Франция – Сенегал

Встреча первого тура группы I начнется 16 июня в 22:00 по Киеву

16 июня 2026, 07:27 | Обновлено 16 июня 2026, 07:33
65
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Франция – Сенегал
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16 июня сборные Франции и Сенегал проведут матч первого тура группы G чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на арене Метлайф Стэдиум в Ист-Ратерфорде, Нью-Джерси. Встреча начнется в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете французы и сенегальцы сыграют вместе с командами Норвегии и Ирака.

Ранее сборные Франци и Сенегала играли друг с другом только один раз – победа сенегальцев.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Франция – Сенегал

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Франция – Сенегал
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Трансляция матча В эфире

Группа I

Группа I Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Франция 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 22:00 Франция - Сенегал 0
2 Ирак 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 01:00 Ирак - Норвегия 0
3 Норвегия 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 01:00 Ирак - Норвегия 0
4 Сенегал 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 22:00 Франция - Сенегал 0
Полная таблица
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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