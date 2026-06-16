Сборная Ирана во второй раз восстановила равновесие в матче первого тура чемпионата мира 2026 против Новой Зеландии (2:2).

Азиатская команда ответила на второй гол Новой Зеландии довольно быстро – через 10 минут.

Автором второго забитого мяча стал Мохаммад Мохеби, выступающий за российский «ростов».

Футболист точно пробил головой, забив ударом от штанги.

ВИДЕО. За сборную Ирана на ЧМ-2026 забил игрок, выступающий на россии

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine