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Чемпионат мира
16 июня 2026, 05:57 | Обновлено 16 июня 2026, 07:03
508
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ВИДЕО. За сборную Ирана на ЧМ-2026 забил игрок, выступающий на россии

Мохаммад Мохеби восстановил равновесие в матче с Новой Зеландией

16 июня 2026, 05:57 | Обновлено 16 июня 2026, 07:03
508
1 Comments
ВИДЕО. За сборную Ирана на ЧМ-2026 забил игрок, выступающий на россии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Ирана во второй раз восстановила равновесие в матче первого тура чемпионата мира 2026 против Новой Зеландии (2:2).

Азиатская команда ответила на второй гол Новой Зеландии довольно быстро – через 10 минут.

Автором второго забитого мяча стал Мохаммад Мохеби, выступающий за российский «ростов».

Футболист точно пробил головой, забив ударом от штанги.

ВИДЕО. За сборную Ирана на ЧМ-2026 забил игрок, выступающий на россии

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Ну і навіщо тут згадувати цю противну рашистську підєросію.
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