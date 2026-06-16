Чемпионат мира16 июня 2026, 05:57 | Обновлено 16 июня 2026, 07:03
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ВИДЕО. За сборную Ирана на ЧМ-2026 забил игрок, выступающий на россии
Мохаммад Мохеби восстановил равновесие в матче с Новой Зеландией
16 июня 2026, 05:57 | Обновлено 16 июня 2026, 07:03
508
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Сборная Ирана во второй раз восстановила равновесие в матче первого тура чемпионата мира 2026 против Новой Зеландии (2:2).
Азиатская команда ответила на второй гол Новой Зеландии довольно быстро – через 10 минут.
Автором второго забитого мяча стал Мохаммад Мохеби, выступающий за российский «ростов».
Футболист точно пробил головой, забив ударом от штанги.
ВИДЕО. За сборную Ирана на ЧМ-2026 забил игрок, выступающий на россии
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Комментарии 1
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Ну і навіщо тут згадувати цю противну рашистську підєросію.
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