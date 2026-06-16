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16 июня 2026, 04:47 |
532
0

ФОТО. Обладательница Золотого мяча смотрела ЧМ-2026 в одном купальнике

Айтана Бонмати опубликовала видео из бассейна и вызвала ажиотаж в сети

16 июня 2026, 04:47 |
532
0
ФОТО. Обладательница Золотого мяча смотрела ЧМ-2026 в одном купальнике
Instagram. Айтана Бонмати
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Полузащитница женской команды «Барселоны» и 3-кратная обладательница «Золотого мяча» Айтана Бонмати привлекла внимание болельщиков новой публикацией в Instagram.

Испанская футболистка опубликовала в сторис короткое видео, на котором наблюдает за матчами чемпионата мира-2026, отдыхая в бассейне с панорамным видом на город.

Кадры быстро разлетелись по социальным сетям после того, как их опубликовали популярные футбольные страницы. Болельщики активно обсуждали атмосферу отдыха Бонмати и ее необычный способ следить за событиями мундиаля.

В комментариях пользователи шутили, что Айтана смотрит чемпионат мира «из VIP-ложи у бассейна», а некоторые называли ее «настоящим Кубком мира». Другие фанаты отмечали идеальное сочетание футбола и отдыха.

Напомним, Бонмати является одной из главных звезд мирового футбола, действующей обладательницей Золотого мяча и неоднократно признавалась лучшей футболисткой мира.

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фото девушки lifestyle Айтана Бонмати Барселона
Максим Лапченко Источник: Instagram
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