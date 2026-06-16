ФОТО. Обладательница Золотого мяча смотрела ЧМ-2026 в одном купальнике
Айтана Бонмати опубликовала видео из бассейна и вызвала ажиотаж в сети
Полузащитница женской команды «Барселоны» и 3-кратная обладательница «Золотого мяча» Айтана Бонмати привлекла внимание болельщиков новой публикацией в Instagram.
Испанская футболистка опубликовала в сторис короткое видео, на котором наблюдает за матчами чемпионата мира-2026, отдыхая в бассейне с панорамным видом на город.
Кадры быстро разлетелись по социальным сетям после того, как их опубликовали популярные футбольные страницы. Болельщики активно обсуждали атмосферу отдыха Бонмати и ее необычный способ следить за событиями мундиаля.
В комментариях пользователи шутили, что Айтана смотрит чемпионат мира «из VIP-ложи у бассейна», а некоторые называли ее «настоящим Кубком мира». Другие фанаты отмечали идеальное сочетание футбола и отдыха.
Напомним, Бонмати является одной из главных звезд мирового футбола, действующей обладательницей Золотого мяча и неоднократно признавалась лучшей футболисткой мира.
❗️ Aitana Bonmati via IG, enjoying the World Cup. pic.twitter.com/x7Z5QAfP1Q— Barça Universal (@BarcaUniversal) June 15, 2026
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