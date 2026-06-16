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16 июня 2026, 03:47 | Обновлено 16 июня 2026, 03:50
81
0

ФОТО. Жена Забарного показала сказочный отдых в Японии

Супруги наслаждаются романтическими моментами вдали от футбольных стадионов

16 июня 2026, 03:47 | Обновлено 16 июня 2026, 03:50
81
0
ФОТО. Жена Забарного показала сказочный отдых в Японии
Instagram. Ангелина и Илья Забарные
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Жена защитника сборной Украины и ПСЖ Ильи ЗабарногоАнгелина Забарная – поделилась новыми фотографиями из путешествия по Японии.

На опубликованных снимках можно увидеть атмосферные локации, цветочные инсталляции, современные арт-пространства и живописные уголки страны. Особое внимание привлекли кадры из оранжереи орхидей и необычных интерактивных выставок.

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Отдельными моментами Ангелина поделилась вместе с мужем. Супруги опубликовали нежные совместные фотографии, передав романтическую атмосферу своего отдыха.

Подписчики восхищались красотой локаций и желали паре как можно больше счастливых моментов вместе.

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фото Ангелина Забарная Илья Забарный lifestyle ПСЖ сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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