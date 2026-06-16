ФОТО. Жена Забарного показала сказочный отдых в Японии
Супруги наслаждаются романтическими моментами вдали от футбольных стадионов
Жена защитника сборной Украины и ПСЖ Ильи Забарного – Ангелина Забарная – поделилась новыми фотографиями из путешествия по Японии.
На опубликованных снимках можно увидеть атмосферные локации, цветочные инсталляции, современные арт-пространства и живописные уголки страны. Особое внимание привлекли кадры из оранжереи орхидей и необычных интерактивных выставок.
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Отдельными моментами Ангелина поделилась вместе с мужем. Супруги опубликовали нежные совместные фотографии, передав романтическую атмосферу своего отдыха.
Подписчики восхищались красотой локаций и желали паре как можно больше счастливых моментов вместе.
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