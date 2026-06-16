ЧМ-2026. Объявлены стартовые составы на матч Иран – Новая Зеландия
Встреча первого тура группы G начнется в ночь на 16 июня в 04:00 по Киеву
Главные тренеры сборной Ирана Амир Галеной и сборной Новой Зеландии Даррен Бейзли определились со стартовыми составами на предстоящий матч первого тура группы G на чемпионате мира 2026.
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Команды сойдутся в дуэли на арене «Соу-Фай Стэдиум» в городе Инглвуд, штат Калифорния (США). Старт матча – в 04:00 по Киеву.
Этот поединок станет третьим противостоянием в истории сборных. Ранее команды расписали ничью в 1973 году (0:0), а также Иран обыграл соперника в финале Кубка вызова АФК в 2003-м (3:0).
Их соперники по группе – Бельгия и Египет – провели свой матч 15 июня и сыграли вничью (1:1).
Стартовые составы на матч Иран — Новая Зеландия:
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