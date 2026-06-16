ФОТО. США забанили флаг Ирана на чемпионате мира. Решение готово

Накануне стартового матча сборной Ирана на чемпионате мира в США разгорелся скандал вокруг использования дореволюционного иранского флага.

Группа иранских болельщиков подала иск против ФИФА, требуя разрешить проносить на стадионы флаг с символами льва и солнца, который использовался в стране до Исламской революции 1979 года.

Однако суд в Лос-Анджелесе отклонил требование истцов и оставил в силе решение ФИФА о запрете такого флага на матчах турнира.

В ФИФА считают, что этот символ носит политический характер и подпадает под правила, запрещающие проносить на стадионы политическую символику.

Представители болельщиков настаивали, что для многих иранцев, проживающих за пределами страны, именно этот флаг является важной частью их идентичности и способом выражения собственной позиции.

Несмотря на официальный запрет, во время некоторых матчей ЧМ-2026 болельщиков уже замечали на трибунах с дореволюционными флагами Ирана.

Свой первый матч на турнире сборная Ирана проводит против Новой Зеландии.