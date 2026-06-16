Неймар пропустит второй матч Бразилии на чемпионате мира 2026

Звездный вингер сборной Бразилии Неймар пропустит второй матч на чемпионате мира 2026.

По информации источника, тренерский штаб во главе с Карло Анчелотти не желает рисковать здоровьем футболиста, который прибыл в расположение сборной с травмой икроножной мышцы правой ноги.

В ближайшее время Неймар вернется к тренировкам с командой на футбольном поле, поскольку до этого он занимался исключительно в тренажерном зале.

Ожидается, что реабилитация вингера продлится на протяжении всего группового этапа турнира. Сыграть на мундиале-2026 Неймар сможет только в случае выхода Бразилии в плей-офф.

Кроме того, игроку предстоит пройти повторное обследование, которое повлияет на дальнейший курс его восстановления. Анчелотти держит руку на пульсе в ситуации с Неймаром, внимательно следя за его реабилитацией.

Первый матч на ЧМ-2026 сборная Бразилии сыграла с Марокко – 1:1. Далее состоится встреча с Гаити (20 июня) и с Шотландией (25 июня).