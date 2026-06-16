Неймар пропустит второй матч Бразилии на чемпионате мира 2026
Карло Анчелотти не будет рисковать вингером
Звездный вингер сборной Бразилии Неймар пропустит второй матч на чемпионате мира 2026.
По информации источника, тренерский штаб во главе с Карло Анчелотти не желает рисковать здоровьем футболиста, который прибыл в расположение сборной с травмой икроножной мышцы правой ноги.
В ближайшее время Неймар вернется к тренировкам с командой на футбольном поле, поскольку до этого он занимался исключительно в тренажерном зале.
Ожидается, что реабилитация вингера продлится на протяжении всего группового этапа турнира. Сыграть на мундиале-2026 Неймар сможет только в случае выхода Бразилии в плей-офф.
Кроме того, игроку предстоит пройти повторное обследование, которое повлияет на дальнейший курс его восстановления. Анчелотти держит руку на пульсе в ситуации с Неймаром, внимательно следя за его реабилитацией.
Первый матч на ЧМ-2026 сборная Бразилии сыграла с Марокко – 1:1. Далее состоится встреча с Гаити (20 июня) и с Шотландией (25 июня).
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