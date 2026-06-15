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Чемпионат мира
15 июня 2026, 22:11 | Обновлено 15 июня 2026, 22:12
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Вратарь сборной Испании: «Это всего лишь один матч»

Унаи Симон знает, над чем надо работать его команде

15 июня 2026, 22:11 | Обновлено 15 июня 2026, 22:12
330
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Вратарь сборной Испании: «Это всего лишь один матч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Симон
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Вратарь сборной Испании Унаи Симон подвел итоги неудачного стартового матча на чемпионате мира с командой Кабо-Верде (0:0).

«Это начало чемпионата мира, который, как мы надеемся, будет очень долгим», – заявил Симон. «Это всего лишь один матч. Есть над чем поработать, но в плане отношения, интенсивности и игры – а именно по этим показателям нужно оценивать национальную команду – мы были лучше. Нам нужно улучшить точность ударов, но мы должны придерживаться той же стратегии».

Сборная Испании нанесла 27 ударов по воротам соперника, из которых семь в створ, но так и не смогла пробить 40-летнего голкипера Возинью.

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Унаи Симон сборная Испании по футболу сборная Кабо-Верде по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: ФИФА
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