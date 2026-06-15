Дешама спросили о мести Сенегалу за фиаско 2002 года

Сборная Франции стартует на чемпионате мира 2026 года матчем с Сенегалом. В 2002 году «трехцветные» в статусе лучшей команды планеты уступили этому африканскому сопернику в первом туре (0:1) и провалили турнир. Будут ли французы желать реванша? Отвечает главный тренер команды Дидье Дешам.

«Сенегал – одна из лучших команд, у него есть всё необходимое с точки зрения качества, игроки, выступающие за лучшие клубы, хорошая полузащита, атлетизм и техничность», – отметил Дешам. «Мы знаем, чего ожидать, и соперник тоже. Это будет противостояние высокого уровня. Большинство моих игроков не родились в 2002 году. Мести нет, это было 24 года назад. Нужно написать ещё одну страницу. Мы сделаем всё, чтобы на этот раз результат был в нашу пользу».

Матч Франция – Сенегал состоится во вторник и начнется в 22:00.