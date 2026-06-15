Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дешама спросили о мести Сенегалу за фиаско 2002 года
Чемпионат мира
15 июня 2026, 21:30 |
201
0

Дешама спросили о мести Сенегалу за фиаско 2002 года

Дидье Дешам оценил первого соперника на чемпионате мира

15 июня 2026, 21:30 |
201
0
Дешама спросили о мести Сенегалу за фиаско 2002 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Франции стартует на чемпионате мира 2026 года матчем с Сенегалом. В 2002 году «трехцветные» в статусе лучшей команды планеты уступили этому африканскому сопернику в первом туре (0:1) и провалили турнир. Будут ли французы желать реванша? Отвечает главный тренер команды Дидье Дешам.

«Сенегал – одна из лучших команд, у него есть всё необходимое с точки зрения качества, игроки, выступающие за лучшие клубы, хорошая полузащита, атлетизм и техничность», – отметил Дешам. «Мы знаем, чего ожидать, и соперник тоже. Это будет противостояние высокого уровня. Большинство моих игроков не родились в 2002 году. Мести нет, это было 24 года назад. Нужно написать ещё одну страницу. Мы сделаем всё, чтобы на этот раз результат был в нашу пользу».

Матч Франция – Сенегал состоится во вторник и начнется в 22:00.

По теме:
Бельгия – Египет. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФОТО. 27 ударов по его воротам . Назван лучший в матче Испания – Кабо-Верде
Луис де ла Фуэнте назвал две причины ничьей с Кабо-Верде
Дидье Дешам сборная Франции по футболу сборная Сенегала по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Goal.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
Футбол | 15 июня 2026, 09:45 5
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины

Сирота вернётся из аренды в Турции

ФОТО. Спаситель Испании. Ямаль вышел на поле вырывать победу над Кабо-Верде
Футбол | 15 июня 2026, 20:36 0
ФОТО. Спаситель Испании. Ямаль вышел на поле вырывать победу над Кабо-Верде
ФОТО. Спаситель Испании. Ямаль вышел на поле вырывать победу над Кабо-Верде

Ламин имеет 19 минут, чтобы не дать африканской сборной совершить сенсацию

ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»
Футбол | 15.06.2026, 13:56
ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»
ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Футбол | 15.06.2026, 09:17
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
Бокс | 15.06.2026, 08:59
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
15.06.2026, 08:13 3
MMA
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
15.06.2026, 06:15 12
Хоккей
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
14.06.2026, 11:30 7
Футбол
Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
15.06.2026, 04:02 11
Футбол
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
14.06.2026, 10:20 18
Волейбол
Легендарный клуб изучает трансфер Забарного
Легендарный клуб изучает трансфер Забарного
14.06.2026, 09:30 6
Футбол
Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
14.06.2026, 07:25 12
Теннис
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
15.06.2026, 09:09 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем