Тренеры сборных на ЧМ-2026, игравшие на мундиалях в статусе футболистов
Хон Мён Бо и Фабио Каннаваро – единственные, кто сыграли на четырех мировых первенствах
17 тренеров сборных, участвующих на чемпионате мира 2026 года, в свое время играли на мировых первенствах в статусе футболистов.
Рекордсменами являются Хон Мен Бо и Фабио Каннаваро, которые играли на четырех мундиалях.
На двух чемпионатах мира выступали Карло Анчелотти и Рональд Куман.
Уго Броос, Хавьер Агирре и Карло Анчелотти играли еще на мундиале 1986 года, который так же происходил в Мексике.
Тренеры сборных, участвующих на чемпионате мира 2026 года, игравших на мировых первенствах в статусе игроков
- Уго Броос (Бельгия, 1986)
- Хавьер Агирре (Мексика, 1986)
- Хон Мён Бо (Южная Корея, 1990, 1994, 1998, 2002)
- Хулен Лопетеги (Испания, 1994)
- Карло Анчелотти (Италия, 1986, 1990)
- Винченцо Монтелла (Италия, 2002)
- Тони Попович (Австралия, 2006)
- Эмерс Фаэ (Кот-д'Ивуар, 2006)
- Рональд Куман (Нидерланды, 1990, 1994)
- Хоссам Хассан (Египет, 1990)
- Пап Тиав (Сенегал, 2002)
- Столе Сольбаккен (Норвегия, 1998)
- Дидье Дешам (Франция, 1998)
- Жамаль Селлами (Марокко, 1998)
- Лионель Скалони (Аргентина, 2006)
- Фабио Каннаваро (Италия, 1998, 2002, 2006, 2010)
- Нестор Лоренцо (Аргентина, 1990)
Treinadores que estão no Mundial 2026 que participaram na competição enquanto jogadores:— Playmaker (@playmaker_PT) June 11, 2026
🇧🇪 Broos (1986)
🇲🇽 Aguirre (1986)
🇰🇷 Hong Myung Bo (1990, 1994, 1998, 2002)
🇪🇸 Lopetegui (1994)
🇮🇹 Ancelotti (1986, 1990)
🇮🇹 Montella (2002)
🇦🇺 Popovic (2006)
🇨🇮 Fae (2006)
🇳🇱 Ronald Koeman… pic.twitter.com/3gz7ig62VH
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