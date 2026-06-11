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Чемпионат мира
11 июня 2026, 19:52 |
78
0

Тренеры сборных на ЧМ-2026, игравшие на мундиалях в статусе футболистов

Хон Мён Бо и Фабио Каннаваро – единственные, кто сыграли на четырех мировых первенствах

11 июня 2026, 19:52 |
78
0
Тренеры сборных на ЧМ-2026, игравшие на мундиалях в статусе футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Каннаваро
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17 тренеров сборных, участвующих на чемпионате мира 2026 года, в свое время играли на мировых первенствах в статусе футболистов.

Рекордсменами являются Хон Мен Бо и Фабио Каннаваро, которые играли на четырех мундиалях.

На двух чемпионатах мира выступали Карло Анчелотти и Рональд Куман.

Уго Броос, Хавьер Агирре и Карло Анчелотти играли еще на мундиале 1986 года, который так же происходил в Мексике.

Тренеры сборных, участвующих на чемпионате мира 2026 года, игравших на мировых первенствах в статусе игроков

  • Уго Броос (Бельгия, 1986)
  • Хавьер Агирре (Мексика, 1986)
  • Хон Мён Бо (Южная Корея, 1990, 1994, 1998, 2002)
  • Хулен Лопетеги (Испания, 1994)
  • Карло Анчелотти (Италия, 1986, 1990)
  • Винченцо Монтелла (Италия, 2002)
  • Тони Попович (Австралия, 2006)
  • Эмерс Фаэ (Кот-д'Ивуар, 2006)
  • Рональд Куман (Нидерланды, 1990, 1994)
  • Хоссам Хассан (Египет, 1990)
  • Пап Тиав (Сенегал, 2002)
  • Столе Сольбаккен (Норвегия, 1998)
  • Дидье Дешам (Франция, 1998)
  • Жамаль Селлами (Марокко, 1998)
  • Лионель Скалони (Аргентина, 2006)
  • Фабио Каннаваро (Италия, 1998, 2002, 2006, 2010)
  • Нестор Лоренцо (Аргентина, 1990)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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