Тренеры сборных на ЧМ-2026, игравшие на мундиалях в статусе футболистов

17 тренеров сборных, участвующих на чемпионате мира 2026 года, в свое время играли на мировых первенствах в статусе футболистов.

Рекордсменами являются Хон Мен Бо и Фабио Каннаваро, которые играли на четырех мундиалях.

На двух чемпионатах мира выступали Карло Анчелотти и Рональд Куман.

Уго Броос, Хавьер Агирре и Карло Анчелотти играли еще на мундиале 1986 года, который так же происходил в Мексике.

Тренеры сборных, участвующих на чемпионате мира 2026 года, игравших на мировых первенствах в статусе игроков

Уго Броос (Бельгия, 1986)

Хавьер Агирре (Мексика, 1986)

Хон Мён Бо (Южная Корея, 1990, 1994, 1998, 2002)

Хулен Лопетеги (Испания, 1994)

Карло Анчелотти (Италия, 1986, 1990)

Винченцо Монтелла (Италия, 2002)

Тони Попович (Австралия, 2006)

Эмерс Фаэ (Кот-д'Ивуар, 2006)

Рональд Куман (Нидерланды, 1990, 1994)

Хоссам Хассан (Египет, 1990)

Пап Тиав (Сенегал, 2002)

Столе Сольбаккен (Норвегия, 1998)

Дидье Дешам (Франция, 1998)

Жамаль Селлами (Марокко, 1998)

Лионель Скалони (Аргентина, 2006)

Фабио Каннаваро (Италия, 1998, 2002, 2006, 2010)

Нестор Лоренцо (Аргентина, 1990)