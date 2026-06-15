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Чемпионат мира
15 июня 2026, 19:48 | Обновлено 15 июня 2026, 19:55
44
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Саудовская Аравия – Уругвай

Игра первого тура группы Н начнется 16 июня в 01:00 по Киеву

15 июня 2026, 19:48 | Обновлено 15 июня 2026, 19:55
44
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Саудовская Аравия – Уругвай
Getty Images/Global Images Ukraine
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16 июня сборные Саудовской Аравии и Уругвая сыграют в матче первого тура группы H на чемпионате мира 2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Местом проведения поединка станет арена «Hard Rock Stadium» в Майами (США). Начало игры – в 01:00 по киевскому времени.

Всего команды трижды встречались на футбольном поле: одна победа у Уругвая, одна ничья и одна победа у Саудовской Аравии.

За путёвки в плей-офф Саудовская Аравия и Уругвай будут бороться с Кабо-Верде и Испанией, которые проведут свой матч первого тура 15 июня.

Саудовская Аравия – Уругвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Саудовская Аравия – Уругвай
Смотреть трансляцию

Группа Н (ЧМ-2026)

Группа Н Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Кабо-Верде 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 19:00 Испания - Кабо-Верде 0
2 Саудовская Аравия 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 01:00 Саудовская Аравия - Уругвай 0
3 Испания 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 19:00 Испания - Кабо-Верде 0
4 Уругвай 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 01:00 Саудовская Аравия - Уругвай 0
Полная таблица
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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