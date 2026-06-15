Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Саудовская Аравия – Уругвай
Игра первого тура группы Н начнется 16 июня в 01:00 по Киеву
16 июня сборные Саудовской Аравии и Уругвая сыграют в матче первого тура группы H на чемпионате мира 2026.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Местом проведения поединка станет арена «Hard Rock Stadium» в Майами (США). Начало игры – в 01:00 по киевскому времени.
Всего команды трижды встречались на футбольном поле: одна победа у Уругвая, одна ничья и одна победа у Саудовской Аравии.
За путёвки в плей-офф Саудовская Аравия и Уругвай будут бороться с Кабо-Верде и Испанией, которые проведут свой матч первого тура 15 июня.
Саудовская Аравия – Уругвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа Н (ЧМ-2026)
|Группа Н
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Кабо-Верде
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 19:00 Испания - Кабо-Верде
|0
|2
|Саудовская Аравия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.06.26 01:00 Саудовская Аравия - Уругвай
|0
|3
|Испания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 19:00 Испания - Кабо-Верде
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.06.26 01:00 Саудовская Аравия - Уругвай
|0
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