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WTA
15 июня 2026, 22:17 | Обновлено 15 июня 2026, 22:53
606
0

Свитолина назвала свою главную цель в теннисной карьере

Украинская теннисистка мечтает выиграть Grand Slam

15 июня 2026, 22:17 | Обновлено 15 июня 2026, 22:53
606
0
Свитолина назвала свою главную цель в теннисной карьере
Getty Images/Global Images Ukraine
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 8) назвала свою главную цель в теннисной карьере:

«Мечтаю ли я по-прежнему выиграть турнир Grand Slam? Конечно. Это моя главная цель. Когда начинаешь играть в теннис, со временем осознаешь, что хочешь выиграть «мейджор», стать первой ракеткой мира. Эти цели до сих пор остаются где-то у меня в голове, но сейчас, думаю, изменился сам взгляд на вещи. Я просто хочу быть здоровой, иметь возможность играть на самом высоком уровне и чувствовать себя хорошо физически. Когда у тебя проблемы со здоровьем или физической формой, ты уже не получаешь удовольствия от тенниса и от повседневной рутины. Именно это сейчас для меня самое важное. А что будет дальше – посмотрим.

Я всегда отдаю все 100%, когда выхожу на корт – будь то матч, тренировка или что-то еще. Я уже довольна своей карьерой. Я играю много лет и завоевала немало титулов. Даже если моя карьера закончится завтра, я буду счастлива, наслаждаясь всем тем, чего достигла. Я вложила в это очень много сил и пожертвовала многим. Поэтому хочу, чтобы последние несколько лет моей карьеры прошли в счастье и внутренней гармонии».

Ранее Элина Свитолина рассказала о самом ярком матче против Симоны Халеп.

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Элина Свитолина
Дмитрий Вус Источник: Большой теннис Украины
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