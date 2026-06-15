Во вторник, 16 июня, сборные Ирана и Новой Зеландии проведут поединок в первом туре группы G на чемпионате мира 2026 года.

Команды сойдутся в дуэли на арене «Соу-Фай Стэдиум» в городе Инглвуд, штат Калифорния (США).

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Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по киевскому времени.

За свою историю команды пересекались на поле дважды: в 1973 году Иран и Новая Зеландия расписали ничью в товарищеском матче (0:0), в 2003-м иранцы обыграли соперника в финале Кубка вызова АФК (3:0).

Их соперниками по группе станут Бельгия и Египет, которые определят сильнейшего в матче 15 июня (22:00).

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Иран – Новая Зеландия

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Иран – Новая Зеландия Смотреть трансляцию

Группа G (ЧМ-2026)