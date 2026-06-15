Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Иран – Новая Зеландия
Игра первого тура группы G начнется 16 июня в 04:00 по Киеву
Во вторник, 16 июня, сборные Ирана и Новой Зеландии проведут поединок в первом туре группы G на чемпионате мира 2026 года.
Команды сойдутся в дуэли на арене «Соу-Фай Стэдиум» в городе Инглвуд, штат Калифорния (США).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по киевскому времени.
За свою историю команды пересекались на поле дважды: в 1973 году Иран и Новая Зеландия расписали ничью в товарищеском матче (0:0), в 2003-м иранцы обыграли соперника в финале Кубка вызова АФК (3:0).
Их соперниками по группе станут Бельгия и Египет, которые определят сильнейшего в матче 15 июня (22:00).
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Иран – Новая Зеландия
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа G (ЧМ-2026)
|Группа G
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бельгия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 22:00 Бельгия - Египет
|0
|2
|Египет
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 22:00 Бельгия - Египет
|0
|3
|Иран
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.06.26 04:00 Иран - Новая Зеландия
|0
|4
|Новая Зеландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.06.26 04:00 Иран - Новая Зеландия
|0
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марк Кукурелья продолжит карьеру в испанском гранде
Футболист может переехать в Германию