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Чемпионат мира
15 июня 2026, 17:51 |
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0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Иран – Новая Зеландия

Игра первого тура группы G начнется 16 июня в 04:00 по Киеву

15 июня 2026, 17:51 |
42
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Иран – Новая Зеландия
Getty Images/Global Images Ukraine
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Во вторник, 16 июня, сборные Ирана и Новой Зеландии проведут поединок в первом туре группы G на чемпионате мира 2026 года.

Команды сойдутся в дуэли на арене «Соу-Фай Стэдиум» в городе Инглвуд, штат Калифорния (США).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по киевскому времени.

За свою историю команды пересекались на поле дважды: в 1973 году Иран и Новая Зеландия расписали ничью в товарищеском матче (0:0), в 2003-м иранцы обыграли соперника в финале Кубка вызова АФК (3:0).

Их соперниками по группе станут Бельгия и Египет, которые определят сильнейшего в матче 15 июня (22:00).

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Иран – Новая Зеландия

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Иран – Новая Зеландия
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Группа G (ЧМ-2026)

Группа G Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бельгия 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 22:00 Бельгия - Египет 0
2 Египет 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 22:00 Бельгия - Египет 0
3 Иран 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 04:00 Иран - Новая Зеландия 0
4 Новая Зеландия 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 04:00 Иран - Новая Зеландия 0
Полная таблица
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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