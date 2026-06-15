Ангелина Калинина – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча финального раунда квалификации WTA 500 в Берлине
15 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 71) продолжит выступления в квалификации травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.
В финальном раунде отбора украинка сыграет против представительницы Франции Диан Парри (WTA 60). Поединок начнется в 17:00 по Киеву.
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Это будет шестое очное противостояние соперниц. Счет 3:2 в пользу Ангелины.
Победительница поединка выйдет в основную сетку пятисотника в столице Германии.
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