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WTA
15 июня 2026, 16:50 | Обновлено 15 июня 2026, 17:00
661
0

Ангелина Калинина – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча финального раунда квалификации WTA 500 в Берлине

15 июня 2026, 16:50 | Обновлено 15 июня 2026, 17:00
661
0
Ангелина Калинина – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина
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15 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 71) продолжит выступления в квалификации травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.

В финальном раунде отбора украинка сыграет против представительницы Франции Диан Парри (WTA 60). Поединок начнется в 17:00 по Киеву.

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Это будет шестое очное противостояние соперниц. Счет 3:2 в пользу Ангелины.

Победительница поединка выйдет в основную сетку пятисотника в столице Германии.

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Ангелина Калинина Диан Парри смотреть онлайн WTA Берлин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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