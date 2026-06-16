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16 июня 2026, 09:31 | Обновлено 16 июня 2026, 09:32
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ФИФА приняла позорное решение о возвращении россиян в футбол

В США хотят пригласить украинцев на международный турнир

16 июня 2026, 09:31 | Обновлено 16 июня 2026, 09:32
7575
5 Comments
ФИФА приняла позорное решение о возвращении россиян в футбол
FIFA
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Международная федерация футбола (ФИФА) работает над организацией нового турнира для сборных U-15, который должен состояться в США в сентябре 2026 года.

По информации The Athletic, участие в соревнованиях планируют предложить всем 211 национальным ассоциациям, входящим в состав ФИФА. Это означает, что приглашение получит и сборная россии.

Кроме того, в ФИФА рассматривают символический вариант стартового поединка турнира. Организаторы надеются, что матч-открытие проведут юношеские сборные Израиля и Палестины.

ФИФА подчеркивает, что турнир должен стать площадкой для развития детского футбола и демонстрации идеи объединения через спорт.

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ФИФА женская сборная России по футболу сборная Палестины по футболу сборная Израиля по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: The Athletic
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Комментарии 5
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То може США проти Ірану нехай зіграють. І в аеропорту ставтеся до громадян інших країн, як до рівних.
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+7
А если б ракета в их офис влетела с рф, то мнение осталось бы таким же?
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Такое впечатление, что там сидят членКИНИ общества "Сиски против войны за независимость"
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+1
Все співпало ідеально! Я з сьогодні забув про футбол взагалі, й це дуже символично
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0
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