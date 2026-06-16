ФИФА приняла позорное решение о возвращении россиян в футбол

Международная федерация футбола (ФИФА) работает над организацией нового турнира для сборных U-15, который должен состояться в США в сентябре 2026 года.

По информации The Athletic, участие в соревнованиях планируют предложить всем 211 национальным ассоциациям, входящим в состав ФИФА. Это означает, что приглашение получит и сборная россии.

Кроме того, в ФИФА рассматривают символический вариант стартового поединка турнира. Организаторы надеются, что матч-открытие проведут юношеские сборные Израиля и Палестины.

ФИФА подчеркивает, что турнир должен стать площадкой для развития детского футбола и демонстрации идеи объединения через спорт.