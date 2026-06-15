Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. ФИФА ввела новое правило на ЧМ-2026. Оно уже вызвало критику
Другие новости
15 июня 2026, 02:35 | Обновлено 15 июня 2026, 02:41
525
0

ФОТО. ФИФА ввела новое правило на ЧМ-2026. Оно уже вызвало критику

Во время каждого матча чемпионата мира будет две обязательные остановки

15 июня 2026, 02:35 | Обновлено 15 июня 2026, 02:41
525
0
ФОТО. ФИФА ввела новое правило на ЧМ-2026. Оно уже вызвало критику
Getty Images/Global Images Ukraine. Чемпионат мира по футболу
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

На чемпионате мира 2026 впервые в истории все матчи получили обязательные паузы для гидратации. ФИФА приняла решение останавливать игру дважды за матч – примерно на 22-й минуте каждого тайма.

В федерации объяснили нововведение заботой о здоровье футболистов. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике, где во многих городах ожидается высокая температура воздуха.

Толчком к изменениям стал клубный чемпионат мира 2025 года, во время которого игроки неоднократно жаловались на жару. Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес после одного из матчей заявил, что испытывал сильное головокружение из-за опасных погодных условий.

Однако решение ФИФА вызвало волну критики. Часть экспертов обратила внимание на то, что паузы для гидратации будут проводиться даже на крытых стадионах и в регионах с умеренной температурой.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Кроме того, стало известно, что во время этих остановок телекомпании получили право показывать рекламу. Из-за этого многие болельщики и журналисты предположили, что за решением стоят не только вопросы безопасности футболистов, но и коммерческие интересы.

По регламенту арбитр будет останавливать игру на три минуты. За это время футболисты смогут восполнить запасы жидкости, а тренеры – дать дополнительные тактические указания.

В ФИФА подчеркивают, что единые правила для всех 104 матчей турнира обеспечат справедливость и одинаковые условия для всех участников чемпионата мира.

По теме:
ФОТО. Динамо показал, где проводит отпуск. В Украине
ФОТО. Почему японские фанаты убирают стадионы после матчей?
«Это незаконно быть такой красивой». Реакция сети на фото ведущей УПЛ ТВ
фото чемпионат мира по футболу lifestyle ФИФА
Максим Лапченко Источник: ESPN
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
Волейбол | 14 июня 2026, 10:20 18
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке

«Сине-желтые» не сумели довести матч до победного конца, ведя 2:0 по партиям

Лучшему арбитру УПЛ запретят обслуживать матчи чемпионата
Футбол | 14 июня 2026, 19:52 7
Лучшему арбитру УПЛ запретят обслуживать матчи чемпионата
Лучшему арбитру УПЛ запретят обслуживать матчи чемпионата

Виталий Романов не сможет судить из-за возрастного ценза

Реал получил безумное предложение по суперзвезде от гранда АПЛ
Футбол | 15.06.2026, 02:32
Реал получил безумное предложение по суперзвезде от гранда АПЛ
Реал получил безумное предложение по суперзвезде от гранда АПЛ
Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»
Футбол | 14.06.2026, 11:58
Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»
Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Футбол | 14.06.2026, 16:21
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после триллера с Польшей?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после триллера с Польшей?
14.06.2026, 11:22
Волейбол
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
13.06.2026, 08:40 12
Футбол
Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие
Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие
13.06.2026, 00:17 1
Футбол
Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
14.06.2026, 09:01 22
Футбол
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
13.06.2026, 09:45 7
Футбол
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
13.06.2026, 00:45 29
Бокс
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
14.06.2026, 09:13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем