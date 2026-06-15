ФОТО. ФИФА ввела новое правило на ЧМ-2026. Оно уже вызвало критику

На чемпионате мира 2026 впервые в истории все матчи получили обязательные паузы для гидратации. ФИФА приняла решение останавливать игру дважды за матч – примерно на 22-й минуте каждого тайма.

В федерации объяснили нововведение заботой о здоровье футболистов. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике, где во многих городах ожидается высокая температура воздуха.

Толчком к изменениям стал клубный чемпионат мира 2025 года, во время которого игроки неоднократно жаловались на жару. Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес после одного из матчей заявил, что испытывал сильное головокружение из-за опасных погодных условий.

Однако решение ФИФА вызвало волну критики. Часть экспертов обратила внимание на то, что паузы для гидратации будут проводиться даже на крытых стадионах и в регионах с умеренной температурой.

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Кроме того, стало известно, что во время этих остановок телекомпании получили право показывать рекламу. Из-за этого многие болельщики и журналисты предположили, что за решением стоят не только вопросы безопасности футболистов, но и коммерческие интересы.

По регламенту арбитр будет останавливать игру на три минуты. За это время футболисты смогут восполнить запасы жидкости, а тренеры – дать дополнительные тактические указания.

В ФИФА подчеркивают, что единые правила для всех 104 матчей турнира обеспечат справедливость и одинаковые условия для всех участников чемпионата мира.