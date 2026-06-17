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Англия
17 июня 2026, 00:32 | Обновлено 17 июня 2026, 01:03
487
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У Довбика появился неожиданный вариант трансфера

Несколько клубов запросили информацию о Довбике

17 июня 2026, 00:32 | Обновлено 17 июня 2026, 01:03
487
2 Comments
У Довбика появился неожиданный вариант трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Будущее украинского нападающего Артема Довбика в «Роме» остается под вопросом на протяжении летнего трансферного окна.

По информации инсайдера Уильяма Ласаландры, римский клуб готов рассмотреть продажу нападающего, однако сумма потенциального трансфера должна составить не менее 24 миллионов евро. Только при таких условиях «Рома» сможет избежать финансовых потерь от сделки. Журналист не исключает аренду футболиста.

Также отмечается, что в последние часы информацию об игроке запрашивали также несколько клубов АПЛ.

В сезоне-2025/26 украинский нападающий провел 18 матчей в составе «Ромы», забил три мяча и отдал две результативные передачи.

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Артем Довбик трансферы АПЛ трансферы трансферы Серии A Рома Рим
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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В АПЛ було би цікаво його побачити 
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Олійченко як завжди))) в заголовку одне а в тексті зовсім інше. Чоловіче, угамані свої таланти!!! Перестань видумувати а потім спростовувати. Ти вже запарив тут всіх!!! 
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