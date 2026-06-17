У Довбика появился неожиданный вариант трансфера

Будущее украинского нападающего Артема Довбика в «Роме» остается под вопросом на протяжении летнего трансферного окна.

По информации инсайдера Уильяма Ласаландры, римский клуб готов рассмотреть продажу нападающего, однако сумма потенциального трансфера должна составить не менее 24 миллионов евро. Только при таких условиях «Рома» сможет избежать финансовых потерь от сделки. Журналист не исключает аренду футболиста.

Также отмечается, что в последние часы информацию об игроке запрашивали также несколько клубов АПЛ.

В сезоне-2025/26 украинский нападающий провел 18 матчей в составе «Ромы», забил три мяча и отдал две результативные передачи.