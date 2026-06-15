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  4. На Довбика появился неожиданный претендент. Возвращение в Испанию
Испания
15 июня 2026, 20:02 |
694
0

На Довбика появился неожиданный претендент. Возвращение в Испанию

Артем может перейти в «Севилью»

15 июня 2026, 20:02 |
694
0
На Довбика появился неожиданный претендент. Возвращение в Испанию
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Будущее украинского нападающего Артема Довбика в «Роме» остается неопределенным. По информации инсайдеров, римский клуб готов рассмотреть вариант с уходом нападающего уже этим летом.

Сообщается, что интерес к игроку сборной Украины проявляют сразу три представителя Ла Лиги – «Бетис», «Севилья» и «Вильярреал». Все клубы внимательно следят за ситуацией вокруг футболиста и оценивают возможность его подписания.

На данный момент ни одна из команд не направила официальное предложение в «Рому». Не исключено, что испанские клубы попытаются оформить переход на правах аренды с опцией или обязательством выкупа. Окончательное решение будет зависеть от позиции «Ромы» и финансовых условий возможного трансфера.

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Артем Довбик Рома Рим Севилья Вильярреал Бетис трансферы Ла Лиги трансферы трансферы Серии A
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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