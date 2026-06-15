На Довбика появился неожиданный претендент. Возвращение в Испанию
Артем может перейти в «Севилью»
Будущее украинского нападающего Артема Довбика в «Роме» остается неопределенным. По информации инсайдеров, римский клуб готов рассмотреть вариант с уходом нападающего уже этим летом.
Сообщается, что интерес к игроку сборной Украины проявляют сразу три представителя Ла Лиги – «Бетис», «Севилья» и «Вильярреал». Все клубы внимательно следят за ситуацией вокруг футболиста и оценивают возможность его подписания.
На данный момент ни одна из команд не направила официальное предложение в «Рому». Не исключено, что испанские клубы попытаются оформить переход на правах аренды с опцией или обязательством выкупа. Окончательное решение будет зависеть от позиции «Ромы» и финансовых условий возможного трансфера.
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