На Довбика появился неожиданный претендент. Возвращение в Испанию

Будущее украинского нападающего Артема Довбика в «Роме» остается неопределенным. По информации инсайдеров, римский клуб готов рассмотреть вариант с уходом нападающего уже этим летом.

Сообщается, что интерес к игроку сборной Украины проявляют сразу три представителя Ла Лиги – «Бетис», «Севилья» и «Вильярреал». Все клубы внимательно следят за ситуацией вокруг футболиста и оценивают возможность его подписания.

На данный момент ни одна из команд не направила официальное предложение в «Рому». Не исключено, что испанские клубы попытаются оформить переход на правах аренды с опцией или обязательством выкупа. Окончательное решение будет зависеть от позиции «Ромы» и финансовых условий возможного трансфера.