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  4. Пономаренко назвал главную разницу между Ребровым и Мальдерой
Украина. Премьер лига
15 июня 2026, 16:59 | Обновлено 15 июня 2026, 17:21
1913
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Пономаренко назвал главную разницу между Ребровым и Мальдерой

Форвард Динамо считает, что атмосфера в команде стала лучше

15 июня 2026, 16:59 | Обновлено 15 июня 2026, 17:21
1913
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Пономаренко назвал главную разницу между Ребровым и Мальдерой
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
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Нападающий Динамо Матвей Пономаренко лишь недавно стал вызываться в сборную Украины, однако уже успел поработать в национальной команде с двумя тренерами – Сергеем Ребровым и Андреа Мальдерой.

Игрок отметил, что атмосфера в коллективе стала более легкой.

– Чем отличается атмосфера в сборной времен Реброва и нынешняя под руководством Андреа Малдеры?

– Судить об этом точно, побывав у каждого из тренеров только на одном сборе, мне действительно тяжело. Но, кажется, теперь команда стала раскрепощеннее.

Пономаренко провел за сборную три матча и забил один гол.

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Динамо Киев Матвей Пономаренко сборная Украины по футболу Андреа Мальдера Сергей Ребров
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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Проти Польщі так , а проти Данії таке враження Ребров повернувся
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