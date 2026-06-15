Пономаренко назвал главную разницу между Ребровым и Мальдерой
Форвард Динамо считает, что атмосфера в команде стала лучше
Нападающий Динамо Матвей Пономаренко лишь недавно стал вызываться в сборную Украины, однако уже успел поработать в национальной команде с двумя тренерами – Сергеем Ребровым и Андреа Мальдерой.
Игрок отметил, что атмосфера в коллективе стала более легкой.
– Чем отличается атмосфера в сборной времен Реброва и нынешняя под руководством Андреа Малдеры?
– Судить об этом точно, побывав у каждого из тренеров только на одном сборе, мне действительно тяжело. Но, кажется, теперь команда стала раскрепощеннее.
Пономаренко провел за сборную три матча и забил один гол.
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