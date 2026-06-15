Испания в седьмой раз сыграет против африканской сборной на чемпионате мира
Вспомним, чем закончились предыдущие шесть поединков «Фурии Рохи» против сборных из Африки
Сборная Испании в седьмой раз сыграет против африканской сборной на чемпионате мира.
Произойдет это в первом туре ЧМ-2026, где соперником испанцев будет сборная Кабо-Верде.
С этой командой испанцы еще не встречались на мундиалях. Ранее «Фурия Роха» играла против Алжира (победа), Нигерии (поражение), ЮАР (победа), Туниса (победа) и Марокко (две ничьи).
Матчи сборной Испании против африканских сборных на чемпионатах мира
- 2022: Марокко – 0:0
- 2018: Марокко – 2:2
- 2006: Тунис – 3:1
- 2002: ЮАР – 3:2
- 1998: Нигерия – 2:3
- 1986: Алжир – 3:0
6 - Balance de la @SEFutbol ante rivales africanos en la @fifaworldcup_es:— OptaJose (@OptaJose) June 15, 2026
1986 - Argelia 🇩🇿 (3-0) ✅
1998 - Nigeria 🇳🇬 (2-3) ❌
2002 - Sudáfrica 🇿🇦 (3-2) ✅
2006 - Túnez 🇹🇳 (3-1) ✅
2018 - Marruecos 🇲🇦 (2-2) 🤝
2022 - Marruecos 🇲🇦 (0-0) 🤝🤕
Precedentes. 🗓️ pic.twitter.com/WoOw9NQyUT
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сирота вернётся из аренды в Турции
В услугах опытного полузащитника Александра Андриевского заинтересованы клубы из ОАЭ и Турции