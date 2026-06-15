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Чемпионат мира
15 июня 2026, 14:42 |
217
0

Испания в седьмой раз сыграет против африканской сборной на чемпионате мира

Вспомним, чем закончились предыдущие шесть поединков «Фурии Рохи» против сборных из Африки

15 июня 2026, 14:42 |
217
0
Испания в седьмой раз сыграет против африканской сборной на чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Испании в седьмой раз сыграет против африканской сборной на чемпионате мира.

Произойдет это в первом туре ЧМ-2026, где соперником испанцев будет сборная Кабо-Верде.

С этой командой испанцы еще не встречались на мундиалях. Ранее «Фурия Роха» играла против Алжира (победа), Нигерии (поражение), ЮАР (победа), Туниса (победа) и Марокко (две ничьи).

Матчи сборной Испании против африканских сборных на чемпионатах мира

  • 2022: Марокко – 0:0
  • 2018: Марокко – 2:2
  • 2006: Тунис – 3:1
  • 2002: ЮАР – 3:2
  • 1998: Нигерия – 2:3
  • 1986: Алжир – 3:0
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Сергей Турчак Источник: Instagram
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