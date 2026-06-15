Испания в седьмой раз сыграет против африканской сборной на чемпионате мира

Сборная Испании в седьмой раз сыграет против африканской сборной на чемпионате мира.

Произойдет это в первом туре ЧМ-2026, где соперником испанцев будет сборная Кабо-Верде.

С этой командой испанцы еще не встречались на мундиалях. Ранее «Фурия Роха» играла против Алжира (победа), Нигерии (поражение), ЮАР (победа), Туниса (победа) и Марокко (две ничьи).

Матчи сборной Испании против африканских сборных на чемпионатах мира

6 - Balance de la @SEFutbol ante rivales africanos en la @fifaworldcup_es:



1986 - Argelia 🇩🇿 (3-0) ✅

1998 - Nigeria 🇳🇬 (2-3) ❌

2002 - Sudáfrica 🇿🇦 (3-2) ✅

2006 - Túnez 🇹🇳 (3-1) ✅

2018 - Marruecos 🇲🇦 (2-2) 🤝

2022 - Marruecos 🇲🇦 (0-0) 🤝🤕



Precedentes. 🗓️ pic.twitter.com/WoOw9NQyUT