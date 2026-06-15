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Чемпионат мира
15 июня 2026, 12:26 | Обновлено 15 июня 2026, 12:27
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Эквадор прервал свою рекордную беспроигрышную серию

Вспомним самые длинные серии без поражений каждой сборной КОНМЕБОЛ

15 июня 2026, 12:26 | Обновлено 15 июня 2026, 12:27
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Эквадор прервал свою рекордную беспроигрышную серию
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Эквадора, уступив в первом туре ЧМ-2026 сборной Кот-д'Ивуара со счетом 0:1, прервала свою рекордную беспроигрышную серию, составившую 19 матчей во всех турнирах (2024-2026).

В истории сборных, представляющих Конмебол, серия Эквадора без поражений стала четвертой самой длинной в истории.

Более длинную беспроигрышную серию имели только сборные Аргентины (36), Бразилии (35) и Колумбии (28).

Самые длинные беспроигрышные серии в истории каждой сборной КОНМЕБОЛ

  • 36 – Аргентина (2019–2022)
  • 35 – Бразилия (1993–1996)
  • 28 – Колумбия (2022–2024)
  • 19 – Эквадор (2024–2026)
  • 18 – Уругвай (2011–2012)
  • 15 – Парагвай (1985–1986)
  • 15 – Перу (2017–2018)
  • 10 – Чили (2011–12 и 2015)
  • 9 – Боливия (1997)
  • 7 – Венесуэла (2007 и 2022–2023)
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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