Эквадор прервал свою рекордную беспроигрышную серию

Сборная Эквадора, уступив в первом туре ЧМ-2026 сборной Кот-д'Ивуара со счетом 0:1, прервала свою рекордную беспроигрышную серию, составившую 19 матчей во всех турнирах (2024-2026).

В истории сборных, представляющих Конмебол, серия Эквадора без поражений стала четвертой самой длинной в истории.

Более длинную беспроигрышную серию имели только сборные Аргентины (36), Бразилии (35) и Колумбии (28).

Самые длинные беспроигрышные серии в истории каждой сборной КОНМЕБОЛ