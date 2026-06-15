Чемпионат мира15 июня 2026, 12:26 | Обновлено 15 июня 2026, 12:27
101
0
Эквадор прервал свою рекордную беспроигрышную серию
Вспомним самые длинные серии без поражений каждой сборной КОНМЕБОЛ
15 июня 2026, 12:26 | Обновлено 15 июня 2026, 12:27
101
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Сборная Эквадора, уступив в первом туре ЧМ-2026 сборной Кот-д'Ивуара со счетом 0:1, прервала свою рекордную беспроигрышную серию, составившую 19 матчей во всех турнирах (2024-2026).
В истории сборных, представляющих Конмебол, серия Эквадора без поражений стала четвертой самой длинной в истории.
Более длинную беспроигрышную серию имели только сборные Аргентины (36), Бразилии (35) и Колумбии (28).
Самые длинные беспроигрышные серии в истории каждой сборной КОНМЕБОЛ
- 36 – Аргентина (2019–2022)
- 35 – Бразилия (1993–1996)
- 28 – Колумбия (2022–2024)
- 19 – Эквадор (2024–2026)
- 18 – Уругвай (2011–2012)
- 15 – Парагвай (1985–1986)
- 15 – Перу (2017–2018)
- 10 – Чили (2011–12 и 2015)
- 9 – Боливия (1997)
- 7 – Венесуэла (2007 и 2022–2023)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 июня 2026, 11:04 0
Сабри Лямуши прокомментировал поражение от Швеции
Футбол | 14 июня 2026, 17:39 5
Украинский вингер попрощается с «Полесьем» и отправится заграницу
Футбол | 15.06.2026, 08:08
Хоккей | 15.06.2026, 06:15
Футбол | 15.06.2026, 04:02
Комментарии 0
Популярные новости
14.06.2026, 02:32 1
14.06.2026, 03:42 4
14.06.2026, 08:24 4
14.06.2026, 09:30 6
14.06.2026, 11:30 5
14.06.2026, 09:13
14.06.2026, 09:01 24
14.06.2026, 11:22