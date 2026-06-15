Бавария подпишет вингера за 55 миллионов евро. Романо подтвердил

Марокканский вингер «ПСВ» Исмаэль Сайбари продолжит карьеру в составе «Баварии». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма сделки составит 55 миллионов евро. Футболист пройдет медосмотр в США, после чего будет официально представлен в качестве футболиста мюнхенского клуба.

В текущем сезоне на счету Исмаэля Сайбари 37 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 19 результативными ударами и 9 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» близка к приобретению защитника сборной Германии.