Бавария подпишет вингера за 55 миллионов евро. Романо подтвердил
Исмаэль Сайбари переберется из «ПСВ» в немецкий гранд
Марокканский вингер «ПСВ» Исмаэль Сайбари продолжит карьеру в составе «Баварии». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, сумма сделки составит 55 миллионов евро. Футболист пройдет медосмотр в США, после чего будет официально представлен в качестве футболиста мюнхенского клуба.
В текущем сезоне на счету Исмаэля Сайбари 37 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 19 результативными ударами и 9 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Бавария» близка к приобретению защитника сборной Германии.
🚨 BREAKING: Ismael Saibari to FC Bayern, HERE WE GO! Deal sealed 🔴⚪️🇲🇦— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2026
Exactly two weeks after exclusive story on Bayern in talks for surprise move, Saibari joins the German champions.
€55m fee to PSV Eindhoven, medical in USA and then official. All done. ✅ pic.twitter.com/NzuFsBCApZ
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