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Чемпионат мира
15 июня 2026, 11:19 | Обновлено 15 июня 2026, 11:20
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0

Нидерланды никогда не проигрывали стартовую игру группового этапа ЧМ

Вспомним, как сыграли нидерландцы в каждом своем стартовом матче на групповых этапах мундиалей

15 июня 2026, 11:19 | Обновлено 15 июня 2026, 11:20
91
0
Нидерланды никогда не проигрывали стартовую игру группового этапа ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Нидерландов никогда не проигрывала свой стартовый матч на групповых этапах чемпионатов мира.

Рекордная беспроигрышная серия в истории мировых первенств, которая составляет 10 матчей, продолжилась в поединке первого тура ЧМ-2026 против сборной Японии (2:2).

Нидерланды в этой серии одержали 7 побед и трижды сыграли вничью.

Беспроигрышная серия сборной Нидерландов в стартовых матчах групповых этапов чемпионатов мира (10)

  • 2026: Япония – 2:2
  • 2022: Сенегал – 2:0
  • 2014: Испания – 5:1
  • 2010: Дания – 2:0
  • 2006: Сербия и Черногория – 1:0
  • 1998: Бельгия – 0:0
  • 1994: Саудовская Аравия – 2:1
  • 1990: Египет – 1:1
  • 1978: Иран – 3:0
  • 1974: Уругвай – 2:0
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чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика сборная Нидерландов по футболу сборная Японии по футболу
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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