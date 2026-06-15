Нидерланды никогда не проигрывали стартовую игру группового этапа ЧМ

Сборная Нидерландов никогда не проигрывала свой стартовый матч на групповых этапах чемпионатов мира.

Рекордная беспроигрышная серия в истории мировых первенств, которая составляет 10 матчей, продолжилась в поединке первого тура ЧМ-2026 против сборной Японии (2:2).

Нидерланды в этой серии одержали 7 побед и трижды сыграли вничью.

Беспроигрышная серия сборной Нидерландов в стартовых матчах групповых этапов чемпионатов мира (10)

2026: Япония – 2:2

2022: Сенегал – 2:0

2014: Испания – 5:1

2010: Дания – 2:0

2006: Сербия и Черногория – 1:0

1998: Бельгия – 0:0

1994: Саудовская Аравия – 2:1

1990: Египет – 1:1

1978: Иран – 3:0

1974: Уругвай – 2:0