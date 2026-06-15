Нидерланды никогда не проигрывали стартовую игру группового этапа ЧМ
Вспомним, как сыграли нидерландцы в каждом своем стартовом матче на групповых этапах мундиалей
Сборная Нидерландов никогда не проигрывала свой стартовый матч на групповых этапах чемпионатов мира.
Рекордная беспроигрышная серия в истории мировых первенств, которая составляет 10 матчей, продолжилась в поединке первого тура ЧМ-2026 против сборной Японии (2:2).
Нидерланды в этой серии одержали 7 побед и трижды сыграли вничью.
Беспроигрышная серия сборной Нидерландов в стартовых матчах групповых этапов чемпионатов мира (10)
- 2026: Япония – 2:2
- 2022: Сенегал – 2:0
- 2014: Испания – 5:1
- 2010: Дания – 2:0
- 2006: Сербия и Черногория – 1:0
- 1998: Бельгия – 0:0
- 1994: Саудовская Аравия – 2:1
- 1990: Египет – 1:1
- 1978: Иран – 3:0
- 1974: Уругвай – 2:0
🇳🇱 UNBREAKABLE DUTCH DEFENSE!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 14, 2026
🏟️ The Netherlands have NEVER lost their opening World Cup group stage match… EVER.
✅ WWDWDWWWWD
👊The longest unbeaten record in tournament history!
🧡This streak is legendary. pic.twitter.com/3acJwMo1Cb
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