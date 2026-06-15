Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Эквадора: «Это больно, потому что это было несправедливое поражение»
Чемпионат мира
15 июня 2026, 07:40 | Обновлено 15 июня 2026, 07:41
250
0

Тренер Эквадора: «Это больно, потому что это было несправедливое поражение»

Себастьян Беккасесе считает, что его команда была лучше на поле

15 июня 2026, 07:40 | Обновлено 15 июня 2026, 07:41
250
0
Тренер Эквадора: «Это больно, потому что это было несправедливое поражение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Беккасесе
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер сборной Эквадора Себастьян Беккасесе выразил разочарование после того, как 19-матчевая беспроигрышная серия его команды завершилась поражением 0:1 от Кот-д’Ивуара на последних минутах стартового матча группового этапа чемпионата мира.

«Это больно, потому что это было несправедливое поражение. Я считаю, что есть очень веские аргументы, которые четко показывают, что команда очень хорошо соревновалась, имела лучшие моменты и могла выиграть матч, но из-за одной детали в конце мы остаемся ни с чем.

Когда команда явно сильнее и не использует свои моменты, это дает сопернику ощущение, что он все еще жив. Я никогда не чувствовал, что они заслужили выиграть матч, но футбол – это не про то, что ты заслуживаешь. Это про реализацию своих шансов.

Фол Дуе? Мы все видели, что это была очевидная вторая желтая карточка и удаление. Это вещи, которые мы не можем контролировать. Они вредят, но мы должны это принять.

Шансы на плей-офф? Когда ты не начинаешь так, как хотел, появляется тревога. Но сейчас нам нужно больше убежденности, чем когда-либо, больше веры, чем когда-либо, больше уверенности, чем когда-либо.

Больше всего меня ранит и огорчает то, что мы не смогли отблагодарить людей. Когда ты делаешь достаточно для победы, при той атмосфере, которая была здесь создана, и не добиваешься этого, это больно», – подытожил Беккасесе.

Следующий матч группы E сборная Эквадора проведет 21 июня в 3:00 по киевскому времени против Кюрасао, где попытается набрать первые очки на турнире.

По теме:
ФОТО. Гол и два ассиста. Назван лучший игрок матча Швеция – Тунис
Швеция – Тунис – 5:1. Феерия Исака, гол+пас Дьекереша. Видео голов
БЬЕЛСА: «Если игрок получает травму на тренировке – что-то идет не так»
сборная Эквадора по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко Источник: Reuters
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
Футбол | 14 июня 2026, 11:30 5
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту

Яцык станет игроком «Металлиста 1925»

ФОТО. Почему японские фанаты убирают стадионы после матчей?
Футбол | 15 июня 2026, 02:12 4
ФОТО. Почему японские фанаты убирают стадионы после матчей?
ФОТО. Почему японские фанаты убирают стадионы после матчей?

Японские болельщики снова удивили мир

WBC выступил с четким вердиктом по поводу скандала в бою Усик – Верховен
Бокс | 14.06.2026, 06:22
WBC выступил с четким вердиктом по поводу скандала в бою Усик – Верховен
WBC выступил с четким вердиктом по поводу скандала в бою Усик – Верховен
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
Волейбол | 14.06.2026, 10:20
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
ВИДЕО. Связка АПЛ. Исак забил за Швецию на ЧМ-2026, Дьекереш ассистировал
Футбол | 15.06.2026, 06:03
ВИДЕО. Связка АПЛ. Исак забил за Швецию на ЧМ-2026, Дьекереш ассистировал
ВИДЕО. Связка АПЛ. Исак забил за Швецию на ЧМ-2026, Дьекереш ассистировал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»
Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»
14.06.2026, 11:58
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после триллера с Польшей?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после триллера с Польшей?
14.06.2026, 11:22
Волейбол
Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
14.06.2026, 07:25 12
Теннис
Тибо Куртуа обратился к Реалу с требованием трансфера
Тибо Куртуа обратился к Реалу с требованием трансфера
13.06.2026, 08:02 2
Футбол
Усик стал жертвой российской пропаганды и выступил с заявлением о языке
Усик стал жертвой российской пропаганды и выступил с заявлением о языке
14.06.2026, 03:42 3
Бокс
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
14.06.2026, 09:13
Бокс
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
13.06.2026, 08:40 11
Футбол
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
14.06.2026, 16:21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем