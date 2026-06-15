Тренер Эквадора: «Это больно, потому что это было несправедливое поражение»

Главный тренер сборной Эквадора Себастьян Беккасесе выразил разочарование после того, как 19-матчевая беспроигрышная серия его команды завершилась поражением 0:1 от Кот-д’Ивуара на последних минутах стартового матча группового этапа чемпионата мира.

«Это больно, потому что это было несправедливое поражение. Я считаю, что есть очень веские аргументы, которые четко показывают, что команда очень хорошо соревновалась, имела лучшие моменты и могла выиграть матч, но из-за одной детали в конце мы остаемся ни с чем.

Когда команда явно сильнее и не использует свои моменты, это дает сопернику ощущение, что он все еще жив. Я никогда не чувствовал, что они заслужили выиграть матч, но футбол – это не про то, что ты заслуживаешь. Это про реализацию своих шансов.

Фол Дуе? Мы все видели, что это была очевидная вторая желтая карточка и удаление. Это вещи, которые мы не можем контролировать. Они вредят, но мы должны это принять.

Шансы на плей-офф? Когда ты не начинаешь так, как хотел, появляется тревога. Но сейчас нам нужно больше убежденности, чем когда-либо, больше веры, чем когда-либо, больше уверенности, чем когда-либо.

Больше всего меня ранит и огорчает то, что мы не смогли отблагодарить людей. Когда ты делаешь достаточно для победы, при той атмосфере, которая была здесь создана, и не добиваешься этого, это больно», – подытожил Беккасесе.