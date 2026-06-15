БЬЕЛСА: «Если игрок получает травму на тренировке – что-то идет не так»

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса заявил, что медицинский штаб команды соблюдал все надлежащие протоколы во время восстановления игроков после травм, после того как несколько ключевых футболистов выбыли накануне чемпионата мира.

«Ла Селесте» готовятся начать свой путь на турнире в матче против Саудовской Аравии, который состоится 16 июня в 1:00 по киевскому времени.

Бьелса защитил работу медицинского штаба после того, как защитник Рональд Араухо получил мышечный разрыв на тренировке и присоединился к Хосе Марии Хименесу и Джорджиану де Арраскаэте в списке травмированных.

«Араухо прибыл с несерьезной мышечной проблемой. У него не было серьезных мышечных травм за последние шесть месяцев в «Барселоне». Он также получил мышечный разрыв. Мой вывод тот же: если игрок получает травму на тренировке – что-то идет не так. Но Араухо работает с группой, которой он очень доверяет, и никаких решений не принимали без согласования с ним», – сказал Бьелса журналистам.

Он также сравнил ситуации Хименеса и Арраскаэты, которые восстанавливаются после травм голеностопа и икроножной мышцы соответственно.

«Хименес имел проблему с голеностопом и присоединился к тренировкам на неделю позже, потому что люди, которые контролировали его восстановление, привыкли работать с ним, и он им доверяет. Сейчас он с нами уже 15 дней и полностью восстановился», – отметил тренер.

Бьелса добавил, что Арраскаэта находился под постоянным наблюдением во время сбора, а все решения принимались совместно с игроком и его клубом «Фламенго».

«Мышечный разрыв во время восстановления и подготовки следует расценивать как ошибку. Что касается того, не сделали ли мы всего необходимого для предотвращения этого – мы сделали абсолютно все необходимое», – подытожил он.

Также тренер подчеркнул, что в матче против Саудовской Аравии Уругвай не будет менять свой стиль игры.

«Наш стиль не является секретом. Мы стремимся владеть мячом, играть вперед и атаковать большим количеством игроков. Мы стараемся переводить игру на другую сторону поля и быстро возвращать мяч. Также важно поддерживать баланс между владением и созданием опасных моментов», – сказал Бьелса.