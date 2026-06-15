ВАН ДЕЙК: «Это только начало, и мы должны войти в ритм турнира»
Центрбек сборной Нидерландов подвел итоги ничьей с Японией
Центральный защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк, который отметился первым голом команды в матче с Японией (2:2), прокомментировал ничейный старт команды на чемпионате мира 2026.
«Я думаю, мы хорошо защищались. В концовке мы немного слишком глубоко сели в оборону, но, очевидно, на это повлияли и обстоятельства. Они не создали много моментов, поэтому тем обиднее, что мы пропустили со стандарта. Но это реальность: мы берем это очко и теперь сосредотачиваемся на Швеции. Нам просто нужно продолжать. Это только начало, и мы должны войти в ритм турнира. Надеюсь, впереди еще много матчей для нас. Из-за позднего пропущенного гола это не ощущается приятно, но мы двигаемся дальше», – подытожил ван Дейк.
Следующий матч группы F сборная Нидерландов проведет 20 июня в 20:00 по киевскому времени против Швеции.
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