Автор спасительного гола Японии: «Это показывает характер этой команды»

Полузащитник сборной Японии Даити Камада, который отметился спасительным голом команды в концовке матча, подвел итоги ничейного поединка группового этапа чемпионата мира 2026 с Нидерландами – 2:2.

«Мы перед матчем говорили, что нам нужно набрать хотя бы одно очко. Игра получилась сложной, но мы смогли показать то, что готовили, и хорошо, что нам удалось взять хотя бы одно очко. Против такой сильной команды, как Нидерланды, если ты пропускаешь первым, это легко может стать 0:2 или 0:3. То, что мы отыгрались и добились ничьей, показывает характер этой команды. На прошлом чемпионате мира у нас был неудачный второй матч [0:1 против Коста-Рики], поэтому на этот раз мы хотим взять три очка и гарантировать выход в следующий раунд», – сказал Камада.