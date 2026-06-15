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Чемпионат мира
15 июня 2026, 06:45 | Обновлено 15 июня 2026, 06:47
171
0

Автор спасительного гола Японии: «Это показывает характер этой команды»

Даити Камада спас команду от поражения

15 июня 2026, 06:45 | Обновлено 15 июня 2026, 06:47
171
0
Автор спасительного гола Японии: «Это показывает характер этой команды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даити Камада
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Полузащитник сборной Японии Даити Камада, который отметился спасительным голом команды в концовке матча, подвел итоги ничейного поединка группового этапа чемпионата мира 2026 с Нидерландами – 2:2.

«Мы перед матчем говорили, что нам нужно набрать хотя бы одно очко. Игра получилась сложной, но мы смогли показать то, что готовили, и хорошо, что нам удалось взять хотя бы одно очко. Против такой сильной команды, как Нидерланды, если ты пропускаешь первым, это легко может стать 0:2 или 0:3. То, что мы отыгрались и добились ничьей, показывает характер этой команды. На прошлом чемпионате мира у нас был неудачный второй матч [0:1 против Коста-Рики], поэтому на этот раз мы хотим взять три очка и гарантировать выход в следующий раунд», – сказал Камада.

Следующий матч группы F сборная Японии проведет 21 июня в 7:00 по киевскому времени против Туниса.

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Даити Камада сборная Японии по футболу сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко Источник: ФИФА
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