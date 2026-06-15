Нападающий «Ливерпуля» Александр Исак забил в ворота Туниса за сборную Швеции на чемпионате мира 2026.

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Шведская команда быстро перешла из обороны в атаку, а Исак преодолел почти всю половину поля и точно пробил по воротам.

Благодаря голу Исака на 30-й минуте сборная Швеции увеличила свое преимущество над соперником – 2:0.

Автором результативной передачи стал нападающий «Арсенала» Виктор Дьекереш.

ВИДЕО. Связка АПЛ. Исак забил за Швецию на ЧМ-2026, Дьекереш ассистировал

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine