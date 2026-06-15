ВИДЕО. Связка АПЛ. Исак забил за Швецию на ЧМ-2026, Дьекереш ассистировал
Тандем форвардов разрывает защиту Туниса
Нападающий «Ливерпуля» Александр Исак забил в ворота Туниса за сборную Швеции на чемпионате мира 2026.
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Шведская команда быстро перешла из обороны в атаку, а Исак преодолел почти всю половину поля и точно пробил по воротам.
Благодаря голу Исака на 30-й минуте сборная Швеции увеличила свое преимущество над соперником – 2:0.
Автором результативной передачи стал нападающий «Арсенала» Виктор Дьекереш.
ВИДЕО. Связка АПЛ. Исак забил за Швецию на ЧМ-2026, Дьекереш ассистировал
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