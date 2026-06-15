ФОТО. Не Диалло. Назван лучший игрок матча Кот-д'Ивуар – Эквадор
Ян Диоманде обошел в голосовании своего партнера
Вингер сборной Кот-д'Ивуара Ян Диоманде был признан лучшим игроком матча против Эквадора в первом туре чемпионата мира 2026 года.
Футболист отыграл все 90 минут встречи и помог своей сборной одержать минимальную победу (1:0).
По ходу матча Диоманде отметился четырьмя успешными обводками и нанёс два удара по воротам.
Впрочем, на награду вполне мог претендовать и его партнер Амад Диалло, чей удар принес команде важные три очка.
ФОТО. Не Диалло. Назван лучший игрок матча Кот-д'Ивуар – Эквадор
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