Вингер сборной Кот-д'Ивуара Ян Диоманде был признан лучшим игроком матча против Эквадора в первом туре чемпионата мира 2026 года.

Футболист отыграл все 90 минут встречи и помог своей сборной одержать минимальную победу (1:0).

По ходу матча Диоманде отметился четырьмя успешными обводками и нанёс два удара по воротам.

Впрочем, на награду вполне мог претендовать и его партнер Амад Диалло, чей удар принес команде важные три очка.

ФОТО. Не Диалло. Назван лучший игрок матча Кот-д'Ивуар – Эквадор