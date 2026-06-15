«Это незаконно быть такой красивой». Реакция сети на фото ведущей УПЛ ТВ
Арина Евдокименко поделилась эффектными кадрами из Львова
Журналистка и ведущая УПЛ ТВ Арина Евдокименко поделилась новыми снимками в своем Instagram.
Мини-фотосессия состоялась в одном из заведений Львова. На опубликованных кадрах Арина позирует в элегантном темном наряде на террасе с живописным видом на историческую часть города.
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Фотографии быстро привлекли внимание подписчиков. Поклонники отметили стильный образ ведущей и ее изысканный внешний вид.
В комментариях пользователи не скрывали восхищения красотой журналистки. Среди реакций можно увидеть: «Красавица», «Просто шикарна», «Вообще это незаконно быть такой красивой», а также «Как всегда невероятная».
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