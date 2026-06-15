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15 июня 2026, 01:49 | Обновлено 15 июня 2026, 01:52
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«Это незаконно быть такой красивой». Реакция сети на фото ведущей УПЛ ТВ

Арина Евдокименко поделилась эффектными кадрами из Львова

15 июня 2026, 01:49 | Обновлено 15 июня 2026, 01:52
344
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«Это незаконно быть такой красивой». Реакция сети на фото ведущей УПЛ ТВ
Instagram. Арина Евдокименко
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Журналистка и ведущая УПЛ ТВ Арина Евдокименко поделилась новыми снимками в своем Instagram.

Мини-фотосессия состоялась в одном из заведений Львова. На опубликованных кадрах Арина позирует в элегантном темном наряде на террасе с живописным видом на историческую часть города.

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Фотографии быстро привлекли внимание подписчиков. Поклонники отметили стильный образ ведущей и ее изысканный внешний вид.

В комментариях пользователи не скрывали восхищения красотой журналистки. Среди реакций можно увидеть: «Красавица», «Просто шикарна», «Вообще это незаконно быть такой красивой», а также «Как всегда невероятная».

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фото девушки Арина Евдокименко lifestyle Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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