Йован МАРКОСКИ: «Раньше для Жеваго три миллиона долларов не были проблемой»

Полтавская «Ворскла» провела в украинской Премьер-лиге 29 сезонов подряд, что является одним из самых продолжительных периодов в истории нашего футбола. Однако не прошло и года с момента ее расставания с элитой, как дела у клуба стали еще хуже. По итогам сезона 2025/26 «Ворскла» снова понизилась в ранге, после чего стало окончательно известно о ее исчезновении из когорты участников профессионального футбола.

Реакцией на эту печальную новость с корреспондентом Sport.ua поделился Йован Маркоски – один из старожилов «Ворсклы», отыгравшего в клубе девять сезонов.

– Когда мой бывший одноклубник Владимир Чеснаков взялся за дело в роли спортивного директора клуба, я думал, что все в «Ворскле» постепенно наладится, – сказал Йован Маркоски. – Однако все вышло иначе, и я не ожидал, что такое может произойти. Три с половиной миллиона условных единиц никогда не были бы проблемой для Константина Жеваго, если бы не ситуация в стране. Все это, к сожалению, влияет на него. Но на сегодняшний день есть вещи гораздо важнее футбола. Найти же в Полтаве человека, у которого такие большие деньги и который мог бы закрыть все долги и взять команду под свою опеку, нереально.

– Задолжал ли вам полтавский клуб какие-то деньги?

– Нет-нет. Еще при руководстве вице-президента Дмитрия Яворского мне все средства выплатили. Когда я уходил из клуба, то был долг в четыре зарплаты. Спустя время эти деньги я получил.

– Каким вам видится ближайшее будущее «Ворсклы»?

– В следующем сезоне команда не будет играть на профессиональном уровне. Однако я все же надеюсь, что через определенный промежуток времени «Ворскла» снова будет выступать в этом статусе. Для этого, конечно, команде предстоит пройти весь турнирный путь в соответствии с Регламентом – по спортивному принципу, начиная с любителей, затем Второй лиги и т.д.

– Что бы вы пожелали полтавским болельщикам?

– Чтобы снова вернулись те дни, когда в Полтаве был хороший футбол. И чтобы футболисты не переживали за зарплаты и все остальное. Надеюсь, что так и будет.

Ранее бывший генеральный директор «Ворсклы» подал в суд на клуб.