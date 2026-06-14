Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу не смог сдержать эмоций во время исполнения национального гимна перед первым матчем на чемпионате мира 2026 года.

Телекамеры запечатлели специалиста со слезами на глазах, пока звучал государственный гимн Японии.

Подопечные Хадзимэ в стартовом матче ЧМ-2026 встретились со сборной Нидерландов, которую возглавляет Рональд Куман.

Матч начался 14 июня в 23:00 на стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Арлингтоне (штат Техас, США). Также соперниками японцев в группе F являются сборные Туниса и Швеции.

ФОТО. Слезы на глазах. Коуч сборной Японии эмоционально исполнил гимн на ЧМ