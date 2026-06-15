ФОТО. Футбол – это любовь. Дик Адвокат заплакал перед матчем ЧМ-2026
Тренер сборной Кюрасао дал волю эмоциям
Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат пустил слезу за несколько минут до стартового свистка в первом матче своей команды на ЧМ-2026 против Германии.
Специалист из Нидерландов расчувствовался перед началом игры, однако решил сдержать эмоции на публике.
По итогам матча команда Адвоката без шансов уступила Германии, сумев забить лишь в первом тайме – 1:7.
Адвокат в третий раз в своей карьере поехал на мундиаль в качестве тренера: ранее Дик участвовал в чемпионатах мира со сборными Нидерландов (1998 год) и Южной Кореи (2006).
ФОТО. Футбол – это любовь. Дик Адвокат заплакал перед матчем ЧМ-2026
Dick Advocaat 🇳🇱, sélectionneur de Curaçao 🇨🇼, EN LARMES avant le début du match. 🥺— Actu Foot (@ActuFoot_) June 14, 2026
Voilà ce que signifie la Coupe du monde. 🌎 pic.twitter.com/1YMxxop6uX
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