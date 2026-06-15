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Чемпионат мира
15 июня 2026, 01:47 | Обновлено 15 июня 2026, 01:48
54
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ФОТО. Футбол – это любовь. Дик Адвокат заплакал перед матчем ЧМ-2026

Тренер сборной Кюрасао дал волю эмоциям

15 июня 2026, 01:47 | Обновлено 15 июня 2026, 01:48
54
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ФОТО. Футбол – это любовь. Дик Адвокат заплакал перед матчем ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Дик Адвокат
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Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат пустил слезу за несколько минут до стартового свистка в первом матче своей команды на ЧМ-2026 против Германии.

Специалист из Нидерландов расчувствовался перед началом игры, однако решил сдержать эмоции на публике.

По итогам матча команда Адвоката без шансов уступила Германии, сумев забить лишь в первом тайме – 1:7.

Адвокат в третий раз в своей карьере поехал на мундиаль в качестве тренера: ранее Дик участвовал в чемпионатах мира со сборными Нидерландов (1998 год) и Южной Кореи (2006).

ФОТО. Футбол – это любовь. Дик Адвокат заплакал перед матчем ЧМ-2026

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Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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