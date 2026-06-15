Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат пустил слезу за несколько минут до стартового свистка в первом матче своей команды на ЧМ-2026 против Германии.

Специалист из Нидерландов расчувствовался перед началом игры, однако решил сдержать эмоции на публике.

По итогам матча команда Адвоката без шансов уступила Германии, сумев забить лишь в первом тайме – 1:7.

Адвокат в третий раз в своей карьере поехал на мундиаль в качестве тренера: ранее Дик участвовал в чемпионатах мира со сборными Нидерландов (1998 год) и Южной Кореи (2006).

ФОТО. Футбол – это любовь. Дик Адвокат заплакал перед матчем ЧМ-2026