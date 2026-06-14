ДЕ БРЮЙНЕ: «Салах? Будет приятно снова соревноваться, как в старые времена»

Полузащитник «Наполи» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне рассказал о различиях в стиле футбола между Серией А и Премьер-лигой, а также заявил, что с нетерпением ждет встречи с Мохамедом Салахом.

Кевин начал выступления в Серии А, забив четыре гола в первых восьми матчах, однако затем получил травму задней поверхности бедра в игре против «Интера», из-за чего пропустил более четырех месяцев и провел лишь 18 матчей в своем первом сезоне в Италии.

«Это сложно сказать, очевидно, я выбыл на четыре или пять месяцев», – сказал Де Брюйне, оценивая свое состояние перед ЧМ.

Он также отметил разницу между футболом в Италии и Англии:

«Я действительно почувствовал, что в начале сезона и даже после возвращения я был довольно неплох, учитывая все, что произошло.

Я думаю, что в Италии я столкнулся с совсем другим стилем игры, чем тот, к которому привык в Англии. Есть вещи, которые можно взять — например, как играть против низкого блока. Да, этому можно учиться».

Комментируя предстоящий матч с Египтом на ЧМ-2026, Де Брюйне отметил, что будет приятно снова встретиться с Салахом:

«Будет приятно снова увидеть Мохамеда. Я также знаю Омара [Мармуша]. Я играл против Мо 10 лет. Наши дети даже ходили в одну школу, поэтому мы иногда виделись. Он очень хороший человек. Будет приятно снова соревноваться, как в старые времена».

Матч группы G между сборными Бельгии и Египта состоится 15 июня и начнется в 22:00 по киевскому времени.