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Чемпионат мира
14 июня 2026, 22:20 | Обновлено 14 июня 2026, 22:32
218
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ВИДЕО. Вместо Бразилии – теперь Кюрасао. Как Германия забила 6-й и 7-й голы

Дениз Ундав и Кай Хаверц установили окончательный счет в матче – 7:1

14 июня 2026, 22:20 | Обновлено 14 июня 2026, 22:32
218
0
ВИДЕО. Вместо Бразилии – теперь Кюрасао. Как Германия забила 6-й и 7-й голы
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Германии разгромила команду Кюрасао в матче 1-го тура группы Е чемпионата мира 2026 со счетом 7:1.

Шестой и седьмой голы для Бундестим забили Дениз Ундав и Кай Хаверц на 78-й и 88-й минутах.

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Ундав также в этой встрече отдал ассист, а Хаверц оформил дубль – на 45+5-й Кай реализовал пенальти.

Со счетом 7:1 Германия выиграла у Бразилии в полуфинале чемпионате мира 2014 года.

Помимо Ундава и Хаверца, голы в ворота Кюрасао также забили Феликс Нмеча, Нико Шлоттербек, Джамал Мусиала и Натаниэль Браун.

❗️ ВИДЕО. Вместо Бразилии – теперь Кюрасао. Как Германия забила 6-й и 7-й голы

ГОЛ! 6:1, Ундав, 78 мин.

ГОЛ! 7:1, Хаверц, 88 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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