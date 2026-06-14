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Чемпионат мира
14 июня 2026, 20:46 | Обновлено 14 июня 2026, 21:10
272
0

ВИДЕО. Шлоттербек впервые забил за сборную Германии, поразив ворота Кюрасао

Защитник немецкой команды сделал счет 2:1 на 38-й минуте матча 1-го тура ЧМ-2026

14 июня 2026, 20:46 | Обновлено 14 июня 2026, 21:10
272
0
ВИДЕО. Шлоттербек впервые забил за сборную Германии, поразив ворота Кюрасао
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Шлоттербек
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Центральный защитник сборной Германии Нико Шлоттербек поразил ворота команды Кюрасао в матче первого тура группы Е чемпионата мира 2026.

На 38-й минуте центрбек сделал счет 2:1 в пользу немцев, отличившись ударом головой после навеса с углового от Натаниэля Брауна.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Шлоттербека это первый гол в футболке сборной Германии.

Германия и Кюрасао проводят поединок 14 июня на Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Шлоттербек впервые забил за сборную Германии, поразив ворота Кюрасао

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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