Центральный защитник сборной Германии Нико Шлоттербек поразил ворота команды Кюрасао в матче первого тура группы Е чемпионата мира 2026.

На 38-й минуте центрбек сделал счет 2:1 в пользу немцев, отличившись ударом головой после навеса с углового от Натаниэля Брауна.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Шлоттербека это первый гол в футболке сборной Германии.

Германия и Кюрасао проводят поединок 14 июня на Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Шлоттербек впервые забил за сборную Германии, поразив ворота Кюрасао