ВИДЕО. Шлоттербек впервые забил за сборную Германии, поразив ворота Кюрасао
Защитник немецкой команды сделал счет 2:1 на 38-й минуте матча 1-го тура ЧМ-2026
Центральный защитник сборной Германии Нико Шлоттербек поразил ворота команды Кюрасао в матче первого тура группы Е чемпионата мира 2026.
На 38-й минуте центрбек сделал счет 2:1 в пользу немцев, отличившись ударом головой после навеса с углового от Натаниэля Брауна.
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Для Шлоттербека это первый гол в футболке сборной Германии.
Германия и Кюрасао проводят поединок 14 июня на Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
❗️ ВИДЕО. Шлоттербек впервые забил за сборную Германии, поразив ворота Кюрасао
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