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  4. Швеция – Тунис. Прогноз на матч чемпионата мира от Александра Шовковского
Чемпионат мира
14 июня 2026, 17:15 |
158
0

Швеция – Тунис. Прогноз на матч чемпионата мира от Александра Шовковского

Экс-игрок и тренер Динамо, амбассадор betking – о предстоящем поединке на мундиале

14 июня 2026, 17:15 |
158
0
Швеция – Тунис. Прогноз на матч чемпионата мира от Александра Шовковского
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Бывший игрок и тренер Динамо, амбассадор betking Александр Шовковский поделился прогнозом на матч ЧМ-2026 между сборными Швеции и Тунисом (05:00).

Матч первого тура чемпионата мира в группе F между Швецией и Тунисом обещает получиться бескомпромиссным и весьма непредсказуемым. Европейская команда, не пустившая на мундиаль сборную Украины, по-прежнему не выглядит образцом стабильности. После успешного выступления в Лиге наций последовал провал в квалификации чемпионата мира — всего два набранных очка в группе со Швейцарией, Косово и Словенией.

После назначения главным тренером Грэма Поттера шведы преобразились и в плей-офф отбора прошли Украину (3:1) и Польшу (3:2). В июньских контрольных матчах скандинавы вновь продемонстрировали свои сильные и слабые стороны: опасно атаковали, но при этом периодически оборона напоминала решето. Итог — поражение от Норвегии (1:3) и ничья с Грецией (2:2), хотя и те, и другие могли забивать еще больше.

Швеция играет по схеме 3-4-2-1, а наличие впереди Виктора Дьекереша и Александра Исака гарантирует команде достаточное количество шансов у чужих ворот. Однако надежная оборона не появится по щелчку пальцев, а серия из 11 матчей подряд с пропущенными мячами вызывает серьезные опасения.

Александр Шовковский – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, 14-кратный чемпион Украины и один раз привел Динамо к чемпионству Украины как главный тренер, 11-кратный обладатель Кубка Украины, 9-кратный лучший вратарь Украины.

Есть и другие вопросы. Успеют ли скандинавы полностью усвоить идеи нового наставника, при котором команда предпочитает действовать вторым номером? Насколько скажется отсутствие Деяна Кулушевски, Эмиля Крафта и Эмиля Хольма? Не станет ли проблемой позиция правого полузащитника? И наконец, как шведы справятся с жарой под 30 градусов в мексиканском Монтеррее?

Сборная Туниса феноменально провела квалификацию чемпионата мира, потеряв лишь два очка в десяти матчах при впечатляющей разнице мячей — 22:0. Конечно, стоит учитывать уровень соперников по группе. Однако затем «орлы Карфагена» неудачно выступили на Кубке Африки: выиграли лишь один матч из четырех и уже в первом раунде плей-офф уступили Мали, хотя соперник почти 100 минут играл в меньшинстве.

К чемпионату мира тунисцы готовились уже под руководством Сабри Лямуши, проверяя свои силы на фоне других участников турнира: победа над Гаити (1:0), ничья с Канадой (0:0), а также июньские фиаско с Австрией (0:1) и Бельгией (0:5). У африканцев «сухая» серия продолжительностью 353 минуты, а сильными сторонами кажутся стандарты и быстрые атаки.

При всех своих проблемах сборная Швеции обязана разбираться с Тунисом. В противном случае после финального свистка можно будет начинать собирать чемоданы, ведь в матчах против Нидерландов и Японии рассчитывать на легкую жизнь точно не придется. Победа шведов с коэффициентом 2.00 в betking выглядит весьма привлекательным вариантом.

Прогноз Александра Шовковского
Швеция
15 июня 2026 -
05:00
Тунис
Победа Швеции 2.00 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Швеция – Тунис. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
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Александр Шовковский
Александр Шовковский Sport.ua
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