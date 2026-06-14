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  4. Нидерланды – Япония. Прогноз на матч чемпионата мира от Игоря Цыганыка
Чемпионат мира
14 июня 2026, 16:40 |
97
0

Нидерланды – Япония. Прогноз на матч чемпионата мира от Игоря Цыганыка

Журналист и амбассадор betking поделился мнением о предстоящем поединке мундиаля

14 июня 2026, 16:40 |
97
0
Нидерланды – Япония. Прогноз на матч чемпионата мира от Игоря Цыганыка
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В воскресенье, 14 июня, на стадионе «AT&T Стадиум» в Арлингтоне (штат Техас, США) состоится первый матч группового этапа ЧМ-2026 в группе F. Сборная Нидерландов встретится с Японией. Начало матча в 23:00 по киевскому времени.

Спортивный комментатор, блогер и амбассадор betking Игорь Цыганик сделал свой прогноз на этот матч.

Нидерланды

«Оранжевые» всегда были среди фаворитов крупных турниров, и этот мундиаль не является исключением. Команда Рональда Кумана без лишних проблем квалифицировалась на ЧМ-2026 и в своей группе является главным претендентом на первое место. С 2024 года 63-летний тренер активно внедряет современный, атакующий стиль с акцентом на высокий прессинг и фланговые атаки.

Голландцы варьируют агрессивные схемы 4-3-3 и 3-4-3, делая ставку на контроль мяча и физическую подготовку. Команда представлена как ветеранами, так и молодыми талантами, что позволяет Куману сочетать опыт и юношеский задор.

Сборная Нидерландов имеет огромный опыт игры на поздних стадиях мундиаля и уже 20 лет не проигрывает на ЧМ в основное время. Отсюда следует ключевая слабость «оранжевых» – неуверенность в серии пенальти.

В целом подопечные Кумана традиционно любят владеть мячом, играют «от себя», опасно действуют при стандартных положениях и быстро переходят из обороны в атаку. При этом команда иногда страдает от недостатка концентрации в обороне при противодействии быстрым контратакам, а также сильно зависит от формы лидеров.

Игорь Цыганик – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, ведущий, журналист, инсайдер и аналитик, более 25 лет в спортивной журналистике и футбольном телевидении

Япония

Для европейской публики эта команда является «темной лошадкой», однако на самом деле это сильная и сбалансированная сборная, которая является одной из сильнейших на своем континенте.

«Синие самураи» под руководством Хадзиме Мориясу, возглавляющего команду на протяжении последних восьми лет, представляют собой практичный, зрелый и хорошо сыгранный коллектив. Свой путь в финальную часть ЧМ-2026 они прошли уверенно и являются очень опасным соперником для любого участника турнира.

Япония умеет удивлять на крупных турнирах. На ЧМ-2022 команда Мориясу сенсационно обыграла Германию (2:1) и Испанию (2:1). За последний год «синие самураи» проиграли лишь раз – США (0:2), побеждая в товарищеских встречах такие команды, как Бразилия (3:2) и Англия (1:0).

Японцы делают ставку на дисциплинированную игру в обороне, агрессивный фронтальный прессинг и быструю контратаку. У них очень сильное командное взаимодействие и интенсивность футбола.

Мориясу – тактический специалист, сочетающий японскую дисциплину, высокую динамику и гибкость. Основной является тактическая схема 3-4-2-1 (или 3-4-3), с возможностью перехода на 4-2-3-1 или 3-1-4-2 в зависимости от соперника. Япония умеет играть как первым, так и вторым номером, большинство атак проходят через фланги.

Японцы уверенно действуют против фаворитов, компактно защищаются и могут мастерски наказывать соперника за малейшие ошибки стремительными контратаками. Впрочем, у них есть и свои заметные слабости. В частности, как и большинство азиатских команд, игроки Японии менее физически сильны, а в атаке часто страдают из-за проблем с реализацией при высоком прессинге.

Личные встречи

Команды встречались лишь трижды – дважды побеждали Нидерланды (0:3 и 0:1), один раз была зафиксирована ничья (2:2). Каждый раз нидерландцы превосходили соперника за счет класса, но игра обычно была равной, поскольку японцы пытаются нивелировать преимущество соперника за счет характера и дисциплины.

Прогноз

Первый матч в группе F обещает быть динамичным и интенсивным. На стороне Нидерландов – более высокое индивидуальное мастерство, опыт и атлетизм. Но для команды Кумана это точно будет не самый легкий матч. Японцы будут традиционно играть через стремительные контратаки и организованный прессинг. Возможны сюрпризы на стандартах.

Нас ждет яркий старт группы: европейская техника и физическая мощь будут противостоять азиатской организации, скорости и характеру. Большое значение будут иметь мелочи (стандартные положения, реализация моментов, концентрация в концовке и погодные условия).

Игра ожидается очень напряженной с несколькими забитыми мячами. Наиболее вероятным сценарием является минимальная победа Нидерландов или результативная ничья. В связи с этим предлагаю сделать комбинированную ставку «Нидерланды не проиграют + Тотал больше 1,5» по коэффициенту 1,71.

Прогноз Игоря Цыганыка
Нидерланды
14 июня 2026 -
23:00
Япония
Нидерланды не проиграют + тотал больше 1.5 1.71 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Игорь Цыганык
Игорь Цыганык Sport.ua
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