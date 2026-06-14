Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Кот-д'Ивуар – Эквадор
Игра первого тура группы Е начнется 15 июня в 02:00 по Киеву
15 июня состоится матч сборных Кот-д'Ивуара и Эквадора в первом туре группы E на чемпионате мира 2026.
Команды проведут футбольную дуэль на арене «Линкольн Файненшел Филд» в американском городе Филадельфия. Начало игры – в 02:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Этот поединок станет первой очной встречей сборных Кот-д'Ивуара и Эквадора в истории.
Их конкурентами в борьбе за выход из группы станут сборные Германии и Кюрасао, которые проведут свой матч 14 июня в 20:00.
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Кот-д'Ивуар – Эквадор
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа Е (ЧМ-2026)
|Группа Е
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Кюрасао
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 20:00 Германия - Кюрасао
|0
|2
|Эквадор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 02:00 Кот-д'Ивуар - Эквадор
|0
|3
|Германия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 20:00 Германия - Кюрасао
|0
|4
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 02:00 Кот-д'Ивуар - Эквадор
|0
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