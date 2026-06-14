15 июня состоится матч сборных Кот-д'Ивуара и Эквадора в первом туре группы E на чемпионате мира 2026.

Команды проведут футбольную дуэль на арене «Линкольн Файненшел Филд» в американском городе Филадельфия. Начало игры – в 02:00 по киевскому времени.

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Этот поединок станет первой очной встречей сборных Кот-д'Ивуара и Эквадора в истории.

Их конкурентами в борьбе за выход из группы станут сборные Германии и Кюрасао, которые проведут свой матч 14 июня в 20:00.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Кот-д'Ивуар – Эквадор

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Кот-д'Ивуар – Эквадор Смотреть трансляцию

Группа Е (ЧМ-2026)