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Чемпионат мира
14 июня 2026, 14:31 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Кот-д'Ивуар – Эквадор

Игра первого тура группы Е начнется 15 июня в 02:00 по Киеву

14 июня 2026, 14:31 |
66
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Кот-д'Ивуар – Эквадор
Getty Images/Global Images Ukraine
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15 июня состоится матч сборных Кот-д'Ивуара и Эквадора в первом туре группы E на чемпионате мира 2026.

Команды проведут футбольную дуэль на арене «Линкольн Файненшел Филд» в американском городе Филадельфия. Начало игры – в 02:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Этот поединок станет первой очной встречей сборных Кот-д'Ивуара и Эквадора в истории.

Их конкурентами в борьбе за выход из группы станут сборные Германии и Кюрасао, которые проведут свой матч 14 июня в 20:00.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Кот-д'Ивуар – Эквадор

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Кот-д'Ивуар – Эквадор
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Группа Е (ЧМ-2026)

Группа Е Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Кюрасао 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 20:00 Германия - Кюрасао 0
2 Эквадор 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 02:00 Кот-д'Ивуар - Эквадор 0
3 Германия 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 20:00 Германия - Кюрасао 0
4 Кот-д'Ивуар 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 02:00 Кот-д'Ивуар - Эквадор 0
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Кот-д'Ивуар – Эквадор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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