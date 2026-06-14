Без фаворита. Кравченко спрогнозировал счет матча Нидерланды – Япония

Сегодня, 14 июня свой старт на чемпионате мира возьмет, пожалуй, самая непредсказуемая группа, в который могла оказаться и сборная Украины, если бы не поиграла свой стыковой матч шведам. Подопечные Грема Поттера начнут свой матч с Тунисом, когда в нашей стране будет пять утра, а вот один из фаворитов турнира сборная Нидерландов поединок с Японией откроет в 23:00.

Своими мыслями об этой встрече с сайтом Sport.ua поделился наш эксперт, бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кравченко.

– По имени Нидерланды как бы должны в этой паре выглядеть фаворитами, – сказал Кравченко. – Однако Япония в последние годы показывает себя очень крепкой сборной. Поэтому я не стал бы однозначно ставить на нидерландцев. Обе эти сборные могут зайти далеко. Мне нравится футбол, который демонстрирует команда Рональда Кумана и вообще эта сборная, которая действует по схеме – 4 – 3 - 3.

Да, значимых успехов в последние годы она не добивалась, но почему не выстрелить на текущем чемпионате мира. Это же касается и Японии, многие игроки которой выступают в сильных европейских клубах. А сама команда всегда действует организованно и дисциплинированно не только в обороне, но и в переходных фазах.

Что касается прогноза на этот поединок, то, на мой взгляд, в дебютной встрече на чемпионате мира не обойтись без волнения. Предположу, что обе команды забьют, но все завершится ничьей – 1:1.