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  4. Без фаворита. Кравченко спрогнозировал счет матча Нидерланды – Япония
Чемпионат мира
14 июня 2026, 14:06 |
469
0

Без фаворита. Кравченко спрогнозировал счет матча Нидерланды – Япония

Бывший полузащитник сборной Украины в этом противостоянии ставит на ничью

14 июня 2026, 14:06 |
469
0
Без фаворита. Кравченко спрогнозировал счет матча Нидерланды – Япония
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Нидерландов
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Сегодня, 14 июня свой старт на чемпионате мира возьмет, пожалуй, самая непредсказуемая группа, в который могла оказаться и сборная Украины, если бы не поиграла свой стыковой матч шведам. Подопечные Грема Поттера начнут свой матч с Тунисом, когда в нашей стране будет пять утра, а вот один из фаворитов турнира сборная Нидерландов поединок с Японией откроет в 23:00.

Своими мыслями об этой встрече с сайтом Sport.ua поделился наш эксперт, бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кравченко.

– По имени Нидерланды как бы должны в этой паре выглядеть фаворитами, – сказал Кравченко. – Однако Япония в последние годы показывает себя очень крепкой сборной. Поэтому я не стал бы однозначно ставить на нидерландцев. Обе эти сборные могут зайти далеко. Мне нравится футбол, который демонстрирует команда Рональда Кумана и вообще эта сборная, которая действует по схеме – 4 – 3 - 3.

Да, значимых успехов в последние годы она не добивалась, но почему не выстрелить на текущем чемпионате мира. Это же касается и Японии, многие игроки которой выступают в сильных европейских клубах. А сама команда всегда действует организованно и дисциплинированно не только в обороне, но и в переходных фазах.

Что касается прогноза на этот поединок, то, на мой взгляд, в дебютной встрече на чемпионате мира не обойтись без волнения. Предположу, что обе команды забьют, но все завершится ничьей – 1:1.

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Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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