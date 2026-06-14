Нидерланды не проигрывают на ЧМ в основное время уже 19 матчей подряд

Сборная Нидерландов, которая в первом туре ЧМ-2026 сыграет против сборной Японии, не проигрывает на чемпионатах мира в основное время уже 19 матчей подряд.

Эта беспроигрышная серия нидерландцев началась еще в 2010 году победой против сборной Дании со счётом 2:0.

Нидерланды не проиграют в основное время уже на трех мундиалях (2010, 2014, 2022). Напомним, что «оранжевые» пропустили мировое первенство 2018 года.

Последний раз сборная Нидерландов проигрывала матч в основное время еще в 2006 году, в матче 1/8 финала против сборной Португалии со счетом 0:1.

Беспроигрышная серия сборной Нидерландов на чемпионатах мира в основное время матчей (19)

2022: Аргентина – 2:2

2022: США – 3:1

2022: Катар – 2:0

2022: Эквадор – 1:1

2022: Сенегал – 2:0

2014: Бразилия – 3:0

2014: Аргентина – 0:0

2014: Коста-Рика – 0:0

2014: Мексика – 2:1

2014: Чили – 2:0

2014: Австралия – 3:2

2014: Испания – 5:1

2010: Испания – 0:0

2010: Уругвай – 3:2

2010: Бразилия – 2:1

2010: Словакия – 2:1

2010: Камерун – 2:1

2010: Япония – 1:0

2010: Дания – 2:0