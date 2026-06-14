Почему сборная Германии выиграет ЧМ-2026

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… «Не нужно его брать. Он уже не тянет. Порой детские ошибки допускает. И голы нелепые пропускает. Пускай в своем «Ювентусе» играет хоть до ста лет, а в «Скуадре» пусть играет молодой вратарь, а не сорокалетний дед»…

Энцо Беарзот главный тренер сборной Италии, не раз и не два слышал подобные рассказы-доводы о Дине Дзоффе. Алленаторе «Скуадры адзурры» понимал, что в таких разговорах, порой задушевных, а порой в виде грубых реплик, словно кто-то стучит отбойным молотком по асфальту, таки есть доля истины. 40-летний Дзофф уже не тот, что раньше.

Но все дело в том, что Энцо безоговорочно верил старине Дино. Верил, как и самому себе. И в итоге послушал, в первую очередь, себя. И не только включил ветерана-голкипера в заявку сборной Италии на ЧМ-1982, но и сделал его основным стражем ворот. И капитаном.

На том Мундиале Италия стала чемпионом, а Дино Дзофф отыграл все семь матчей, от звонка до звонка, доказав, что футбольная зрелось порой котируется выше, чем необузданная молодость.

А Беарзот, в свою очередь, лишний раз убедился, что слушать нужно, в первую очередь, свою душу, свою интуицию…

Прошу прощения за столь пространное вступление. Однако, признаюсь, с того самого момента, когда наставник Маншафт Юлиан Нагельсманн вернул в сборную 40-летнего голкипера Мануэля Нойера, мне постоянно рисуются параллели с той сборной Италии, и с тогдашним стражем ее ворот.

Да, ситуации не похожи, как две капли воды. Но лично для меня они резонировали. И тут, и там речь должна вестись, прежде всего, о доверии. И о тренерском чутье.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Мне кажется, что сейчас Нагельсманн, как и Беарзот 44 года назад, что-то почувствовал, доверившись возрастному голкиперу. Нагельсманна ничуть не смутило то обстоятельство, что Нойер уже как два года назад объявил о завершении своей международной карьеры. Так или иначе, Ману сейчас в отличной форме, не зря ведь «Бавария» рассчитывает на него и в следующем сезоне.

Наверняка все дело в том, что Нагельсманн верит именно в Нойера. Возможно, он бы также безоговорочно верил в тер Штегена, но бывший голкипер «Барселоны» повяз в беспробудных травмах.

А вот в Бауманна, который провел весь отборочный турнир на ЧМ-2026, герр Юлиан, по всей видимости, не верит. Ну, а как иначе? Если бы действительно верил, то не стал бы реанимировать карьеру Нойера.

И тут действительно очень тонкая грань между величием и провалом. Такие вот незначительные, на посторонний взгляд, моменты могут впоследствии называться божьим промыслом. А могут оказаться чемоданом, напичканным кирпичами, и этот чемодан потянет тебя на самое дно.

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В общем, странное на первый взгляд решение Нагельсманна назначить Нойера основным голкипером на ЧМ-2026 можно будет анализировать уже по окончании Мундиаля, когда все тайное станет явью.

Но сейчас, что-то мне настоятельно подсказывает, что Нагельсманн прав. Прав той особой правотой, которая должна быть у настоящего сенсея.

И лично для меня реанимация Мануэля – последнее, недостающее звено для целостного восприятия картины. Сейчас постараюсь пояснить, что я имею ввиду.

После двух подряд провалов на чемпионатах мира, когда Бундестим не смогли выйти из группы (и это после победы на Мундиале-2014), Германии нужно было менять футбольный вектор развития. То, что раньше помогало этой сборной, теперь ей уже мешало. Я это так завуалированно о предшественниках Нагельсманна.

Но, окромя давно напрашивающейся отставки Лева, давно назрела и смена поколений в самой команде. Флик стал заложником обстоятельств, хотя, на мой взгляд, если бы Ханси оставили, сейчас бы Бундестим была в шоколаде.

Так или иначе, миссию по возвращению Германии в ранг футбольных небожителей доверили Нагельсманну – самому молодому тренеру на ЧМ-2026.

Юлиан произвел эту смену. Весьма болезненную. Но, тем не менее, на ЧЕ-2024 это уже была новая сборная Германии. На минувшем Евро Бундестим имела все шансы стать чемпионом. Не ошибись тогда судья в четвертьфинальной игре Германия – Испания в пользу будущих чемпионов, и я более чем уверен, что именно немцы стали бы лучшей командой турнира. Потому что порядком подзабытое «играют 22 человека, но побеждают все равно лишь немцы», уже вернуло свою первородную суть.

Getty Images/Global Images Ukraine

Во главе с Нойером «забетонировалась» абсолютно новая защитная конфигурация сборной Германии. А именно образцовая оборона почти всегда была визитной карточкой этой национальной команды.

Однако, когда Нойер решил уйти со сборной, а тер Штеген так туда и не пришел, в этом «забетонированном» пространстве образовалась брешь, при всем моем уважении к Бауманну. Вратарь Германии все-таки должен быть иным. Должен быть как Шумахер, как Кепке, как Канн, как Леманн. Как Нойер. То есть, должен быть цитаделью.

Без такой цитадели на ЧМ-2026 Германия была бы «лишь» молодой, злой и мотивированной. А теперь, с Нойером в составе, сборная Германия стала настоящей. Настоящей цитаделью. Но вдобавок ко всему злой и мотивированной.

Быть такого не может, чтобы все это оказалось банальной нелепостью. Быть такого не может, чтобы Германия опозорилась на трех подряд мировых первенствах. Мне кажется, что ошибки прочего учтены. Выводы сделаны. И божий промысел подоспел в самый нужный момент…

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