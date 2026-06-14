Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно объявил об уходе тренера
Украина. Премьер лига
14 июня 2026, 12:32 |
2281
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно объявил об уходе тренера

Александр Ковпак покинул ФК «Оболонь»

14 июня 2026, 12:32 |
2281
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно объявил об уходе тренера
ФК Оболонь Киев. Александр Ковпак
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Киевская Оболонь официально объявила о завершении сотрудничества с украинским тренером Александром Ковпаком, входившим в тренерский штаб Александра Антоненко. Об этом пишет пресс-служба «пивоваров».

«Футбольный клуб «Оболонь» искренне благодарит Александра Ковпака за совместную работу, ответственное отношение и вклад в жизнь клуба. Желаем удачи в дальнейшей карьере, новых достижений, ярких побед и реализации всех профессиональных замыслов! 💚🤍», – говорится в сообщении.

В сезоне 2025/26 Оболонь заняла 12 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 31 турнирный пункт после 30 сыгранных матчей.

По теме:
Не играл с апреля. Легионер высказался по поводу своего будущего в Кудровке
Известный тренер прокомментировал возможное появление в клубе Первой лиги
ФОТО. Футболист Шахтера романтично отметил важную дату с женой
Александр Ковпак отставка Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победа оказалась недостижимой. Бразилия сыграла вничью с Марокко
Футбол | 14 июня 2026, 03:06 23
Победа оказалась недостижимой. Бразилия сыграла вничью с Марокко
Победа оказалась недостижимой. Бразилия сыграла вничью с Марокко

«Селесао» и «атласские львы» обменялись результативными ударами в первом тайме

Возвращение украинца и легионера. Два игрока пополнили состав Динамо
Футбол | 13 июня 2026, 16:15 0
Возвращение украинца и легионера. Два игрока пополнили состав Динамо
Возвращение украинца и легионера. Два игрока пополнили состав Динамо

Лонвейк и Рубчинский в числе тех, кто прошли медосмотр

Талантливы только на словах. Турция опозорилась поражением от Австралии
Футбол | 14.06.2026, 08:58
Талантливы только на словах. Турция опозорилась поражением от Австралии
Талантливы только на словах. Турция опозорилась поражением от Австралии
Нидерланды – Япония. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Футбол | 14.06.2026, 11:49
Нидерланды – Япония. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Нидерланды – Япония. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Романо назвал очередного новичка Шахтера. Многомиллионное соглашение
Футбол | 13.06.2026, 16:24
Романо назвал очередного новичка Шахтера. Многомиллионное соглашение
Романо назвал очередного новичка Шахтера. Многомиллионное соглашение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие
Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие
13.06.2026, 00:17 1
Футбол
Динамо удивлено запросом футболиста по поводу зарплаты
Динамо удивлено запросом футболиста по поводу зарплаты
12.06.2026, 08:02 13
Футбол
Прошлогодняя чемпионка Лондона покинула турнир, получив от Рыбакиной бублик
Прошлогодняя чемпионка Лондона покинула турнир, получив от Рыбакиной бублик
12.06.2026, 15:35 3
Теннис
Неожиданно. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу
Неожиданно. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу
12.06.2026, 09:40 26
Футбол
Александр УСИК: «Зеленский? Я, как бывший военный...»
Александр УСИК: «Зеленский? Я, как бывший военный...»
13.06.2026, 23:37 4
Бокс
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
13.06.2026, 09:45 7
Футбол
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
14.06.2026, 02:32
Бокс
Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
12.06.2026, 09:41 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем