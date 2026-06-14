ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно объявил об уходе тренера

Киевская Оболонь официально объявила о завершении сотрудничества с украинским тренером Александром Ковпаком, входившим в тренерский штаб Александра Антоненко. Об этом пишет пресс-служба «пивоваров».

«Футбольный клуб «Оболонь» искренне благодарит Александра Ковпака за совместную работу, ответственное отношение и вклад в жизнь клуба. Желаем удачи в дальнейшей карьере, новых достижений, ярких побед и реализации всех профессиональных замыслов! 💚🤍», – говорится в сообщении.

В сезоне 2025/26 Оболонь заняла 12 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 31 турнирный пункт после 30 сыгранных матчей.