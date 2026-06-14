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14 июня 2026, 22:22 |
1766
2

В Полесье сообщили, что футболист Динамо не смог набить три раза мяч

Андриевский вспомнил времена в киевской академии

14 июня 2026, 22:22 |
1766
2 Comments
В Полесье сообщили, что футболист Динамо не смог набить три раза мяч
ФК Полесья. Александр Андриевский
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Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Андриевский вспомнил времена пребывания в киевском клубе.

– Артем Кравец дал резонансное интервью и очень много говорил о проблемах в академии «Динамо». В свое время вы сталкивались с чем-то подобным?

– Помню, что был футболист, у которого мама работала ведущей на «Новом канале». Кажется, его фамилия Суханов. Он приходил в академию, тренировался с нами и играл, но не мог три раза мяч ударить. В тот период я уже мог теннисным мячом ударить до 100 раз. И он был не единственным. Не хочу много наговаривать. Думаю, такие моменты есть не только в «Динамо».

В свою очередь хочу сказать, что «Динамо» дало мне очень много в плане базы для футбола. Я получил там много знаний и навыков. Мы отрабатывали удар, прием мяча и так далее. Знаю, как работают школы, а динамовская была лучшей, поэтому я благодарен.

Но моменты, о которых говорил Кравец, там тоже были. Не то чтобы супер много, но несколько историй в моей возрастной группе случались. Это проблема, потому что какой-то парень может занимать место другого мальчика, который больше заслуживает. С этим нужно бороться.

Такое во многих местах есть. Я же был не только в «Динамо». В школах всегда были вопросы – то отец что-то тренеру привез, то он тренера на отдых свозил, то еще что-то. Этого хватает в детском футболе. И это очень плохо.

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Александр Андриевский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир
Дмитрий Олийченко Источник: Трибуна
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Комментарии 2
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Знайшли чим дивувати. Хлопчаки у динамівській школі навчаються за гроші. Тому нічого дивного тут немає. Хто заплатив, той і відвідує дюсш. От якби безкоштовно, тоді да це непорядок. Безтолоч займає чиєсь місце. А так які питання? А за гроші це точно, бо з нашого району їздили два хлопчики займатися в школі динамо за 200 км 3-4 рази на тиждень. Це ж скільки грошей батьки вгатили, щоб дитина (можливо?) попала в u-17, u-19 чи в основу. Там цих дітей сотнями приймають. Яких хочеш. Батьки башляють, щоб дитя вивчили чому небудь. Обшим горе та й усе.
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Він що, має на увазі Сергія Суханова з Оболоні? Чекай ответку від нього. Питання тільки  в тому, хто раніше: Суханов чи Караваєв...
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