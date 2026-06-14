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Чемпионат мира
14 июня 2026, 11:39 | Обновлено 14 июня 2026, 11:40
141
0

Голкипер Австралии отметился вторым лучшим статистическим показателем

Патрик Бич в матче против сборной Турции совершил 8 сейвов и не пропустил ни одного гола

14 июня 2026, 11:39 | Обновлено 14 июня 2026, 11:40
141
0
Голкипер Австралии отметился вторым лучшим статистическим показателем
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Бич
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Голкипер сборной Австралии Патрик Бич отметился отличными показателями в победном поединке первого тура ЧМ-2026 против сборной Турции.

Вратарь сумел оставить свои ворота в неприкосновенности, совершив при этом 8 сейвов.

За последние три розыгрыша чемпионатов мира лишь одному голкиперу удалось совершить большее количество сейвов и сыграть «на ноль».

В 2018 году мексиканский вратарь Гильермо Очоа сыграл «сухой» матч против сборной Германии и отразил 9 ударов в той игре.

Вратари, совершившие наибольшее количество сейвов без пропущенных мячей в матчах трех последних чемпионатов мира

  • 9 – Гильермо Очоа (Мексика), против сборной Германии, 2018
  • 8 – Патрик Бич (Австралия), против сборной Турции, 2026
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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