Голкипер Австралии отметился вторым лучшим статистическим показателем
Патрик Бич в матче против сборной Турции совершил 8 сейвов и не пропустил ни одного гола
Голкипер сборной Австралии Патрик Бич отметился отличными показателями в победном поединке первого тура ЧМ-2026 против сборной Турции.
Вратарь сумел оставить свои ворота в неприкосновенности, совершив при этом 8 сейвов.
За последние три розыгрыша чемпионатов мира лишь одному голкиперу удалось совершить большее количество сейвов и сыграть «на ноль».
В 2018 году мексиканский вратарь Гильермо Очоа сыграл «сухой» матч против сборной Германии и отразил 9 ударов в той игре.
Вратари, совершившие наибольшее количество сейвов без пропущенных мячей в матчах трех последних чемпионатов мира
- 9 – Гильермо Очоа (Мексика), против сборной Германии, 2018
- 8 – Патрик Бич (Австралия), против сборной Турции, 2026
Only two goalkeepers have made 8+ saves and kept a clean sheet in a World Cup game across the last three tournaments:— Squawka (@Squawka) June 14, 2026
◉ 9 - Guillermo Ochoa vs. Germany (2018)
◉ 8 - Patrick Beach vs. Türkiye (2026) 🆕
What a performance on your World Cup debut! 🇦🇺 pic.twitter.com/HzcG6p9RSa
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