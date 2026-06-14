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Чемпионат мира
14 июня 2026, 11:03 | Обновлено 14 июня 2026, 11:04
141
0

Шотландия одержала для Европы первую победу на ЧМ-2026

В пяти матчах европейцы одержали одну победу, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения

14 июня 2026, 11:03 | Обновлено 14 июня 2026, 11:04
141
0
Шотландия одержала для Европы первую победу на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukrain
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Сборная Шотландии стала первой европейской сборной, победившей на чемпионате мира 2026 года.

Произошло это в матче первого тура против сборной Гаити (1:0).

Таким образом, в пяти сыгранных матчах европейские команды одержали одну победу, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения.

Напомним, с какими результатами закончились матчи ЧМ-2026, в которых играли сборные Чехии, Боснии и Герцеговины, Швейцарии, Шотландии и Турции.

Матчи европейских сборных на чемпионате мира 2026

  • Турция – Австралия – 0:2
  • Шотландия – Гаити – 1:0
  • Швейцария – Катар – 1:1
  • Босния и Герцеговина – Канада – 1:1
  • Чехия – Южная Корея – 1:2
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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