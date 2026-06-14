Шотландия одержала для Европы первую победу на ЧМ-2026

Сборная Шотландии стала первой европейской сборной, победившей на чемпионате мира 2026 года.

Произошло это в матче первого тура против сборной Гаити (1:0).

Таким образом, в пяти сыгранных матчах европейские команды одержали одну победу, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения.

Напомним, с какими результатами закончились матчи ЧМ-2026, в которых играли сборные Чехии, Боснии и Герцеговины, Швейцарии, Шотландии и Турции.

Матчи европейских сборных на чемпионате мира 2026