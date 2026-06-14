Чемпионат мира14 июня 2026, 11:03 | Обновлено 14 июня 2026, 11:04
141
0
Шотландия одержала для Европы первую победу на ЧМ-2026
В пяти матчах европейцы одержали одну победу, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения
14 июня 2026, 11:03 | Обновлено 14 июня 2026, 11:04
141
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Сборная Шотландии стала первой европейской сборной, победившей на чемпионате мира 2026 года.
Произошло это в матче первого тура против сборной Гаити (1:0).
Таким образом, в пяти сыгранных матчах европейские команды одержали одну победу, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения.
Напомним, с какими результатами закончились матчи ЧМ-2026, в которых играли сборные Чехии, Боснии и Герцеговины, Швейцарии, Шотландии и Турции.
Матчи европейских сборных на чемпионате мира 2026
- Турция – Австралия – 0:2
- Шотландия – Гаити – 1:0
- Швейцария – Катар – 1:1
- Босния и Герцеговина – Канада – 1:1
- Чехия – Южная Корея – 1:2
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 июня 2026, 11:42 1
Виктор Хлус раскритиковал уровень игры «бело-синих»
Футбол | 13 июня 2026, 19:02 1
Sport.ua предлагает вашему вниманию календарь и итоги всех поединков ЧМ-2026!
Футбол | 14.06.2026, 08:24
Футбол | 14.06.2026, 08:58
Футбол | 14.06.2026, 03:06
Комментарии 0
Популярные новости
12.06.2026, 15:35 3
12.06.2026, 08:02 13
13.06.2026, 08:40 10
13.06.2026, 11:04 12
12.06.2026, 12:57 12
12.06.2026, 10:09 3
12.06.2026, 09:45 15
12.06.2026, 14:37 2