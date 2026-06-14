Сборная Гаити впервые за 52 года сыграла на чемпионате мира

Сборная Гаити сыграла первый матч на чемпионате мира после 52 лет отсутствия на турнире.

Последний раз до этого гаитяне играли на мундиале 1974 года.

В истории мировых первенств только три сборных имели больший период отсутствия между двумя розыгрышами соревнований: Уэльс (64), Норвегия (56) и Египет (56).

Отметим, что на чемпионате мира также через 52 года отсутствия вновь сыграет сборная ДР Конго.

Сборные с длинным периодом отсутствия между двумя чемпионатами мира

Plus longues absences entre 2 participations à la Coupe du Monde :



🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Pays de Galles - 64 ans (1958 à 2022)

🇳🇴 Norvège - 56 ans (1938 à 1994)

🇪🇬 Égypte - 56 ans (1934à 1990)

🇨🇩 RD Congo - 52 ans (1974 à 2026)

🇭🇹 HAÏTI - 52 ans (1974 à 2026) #HAISCO