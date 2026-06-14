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Чемпионат мира
14 июня 2026, 10:51 | Обновлено 14 июня 2026, 10:52
179
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Сборная Гаити впервые за 52 года сыграла на чемпионате мира

Лишь у трех сборных в истории ЧМ был больший период отсутствия между двумя розыгрышами турнира

14 июня 2026, 10:51 | Обновлено 14 июня 2026, 10:52
179
1 Comments
Сборная Гаити впервые за 52 года сыграла на чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Гаити сыграла первый матч на чемпионате мира после 52 лет отсутствия на турнире.

Последний раз до этого гаитяне играли на мундиале 1974 года.

В истории мировых первенств только три сборных имели больший период отсутствия между двумя розыгрышами соревнований: Уэльс (64), Норвегия (56) и Египет (56).

Отметим, что на чемпионате мира также через 52 года отсутствия вновь сыграет сборная ДР Конго.

Сборные с длинным периодом отсутствия между двумя чемпионатами мира

  • 64 года – Уэльс (1958–2022)
  • 56 лет – Норвегия (1938–1994)
  • 56 лет – Египет (1934–1990)
  • 52 года – ДР Конго (1974–2026)
  • 52 года – Гаити (1974–2026)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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І вигляділи не гірше Шотландії.
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