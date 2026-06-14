Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Германия – Кюрасао
Поединок первого тура группы Е состоится 14 июня в 20:00 по Киеву
14 июня сборные Германии и Кюрасао проведут матч первого тура группы Е чемпионата мира 2026.
Поединок пройдет на арене Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне, Техас. Встреча начнется в 20:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В одном квартете Германия и Кюрасао сыграют вместе с командами Эквадора и Кот-д'Ивуара.
Ранее сборные Германии и Кюрасао ни разу не играли между собой.
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Германия – Кюрасао
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа Е (ЧМ-2026)
|Группа Е
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Кюрасао
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 20:00 Германия - Кюрасао
|0
|2
|Эквадор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 02:00 Кот-д'Ивуар - Эквадор
|0
|3
|Германия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 20:00 Германия - Кюрасао
|0
|4
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 02:00 Кот-д'Ивуар - Эквадор
|0
|
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