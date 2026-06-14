14 июня сборные Германии и Кюрасао проведут матч первого тура группы Е чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на арене Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне, Техас. Встреча начнется в 20:00 по Киеву.

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В одном квартете Германия и Кюрасао сыграют вместе с командами Эквадора и Кот-д'Ивуара.

Ранее сборные Германии и Кюрасао ни разу не играли между собой.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Германия – Кюрасао

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа Е (ЧМ-2026)