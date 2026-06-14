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Чемпионат мира
14 июня 2026, 05:21 |
45
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Германия – Кюрасао

Поединок первого тура группы Е состоится 14 июня в 20:00 по Киеву

14 июня 2026, 05:21 |
45
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Германия – Кюрасао
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14 июня сборные Германии и Кюрасао проведут матч первого тура группы Е чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на арене Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне, Техас. Встреча начнется в 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете Германия и Кюрасао сыграют вместе с командами Эквадора и Кот-д'Ивуара.

Ранее сборные Германии и Кюрасао ни разу не играли между собой.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Германия – Кюрасао

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Германия – Кюрасао
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Трансляция матча В эфире

Группа Е (ЧМ-2026)

Группа Е Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Кюрасао 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 20:00 Германия - Кюрасао 0
2 Эквадор 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 02:00 Кот-д'Ивуар - Эквадор 0
3 Германия 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 20:00 Германия - Кюрасао 0
4 Кот-д'Ивуар 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 02:00 Кот-д'Ивуар - Эквадор 0
Полная таблица
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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